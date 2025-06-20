фото предоставлено Марией Баюк

Продукт Марии Баюк – интерактивный сайт, который не требует дополнительного скачивания, довольно прост и даже очень интересен в пользовании, поскольку представлен в игровой форме, которая придется по душе как детям, так и взрослым.

Зашедшему в веб-приложение пользователю открывается карта с 10 локациями, на каждой из которых встречается консультант: в магазине – продавец, в больнице – врач и так далее. Эти помощники задают наводящие вопросы пользователю, и тот должен выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. При этом в случае неправильного выбора консультант объяснит, где была допущена ошибка. То есть обучение происходит через общение.

Для тех, кто испытывает трудности перевода, предусмотрен переводчик-ассистент по имени Самат. Он предлагает ввести в специаль­ное окно непонятное слово и с легкостью выдает его перевод.

– Для удобства пользователей в приложение интегрированы три языка – казахский, русский и английский. Предлагаются опции, где предусмотрен переход с русского на казахский и наоборот. То есть обучение казахскому языку преподносится на русском, а русскому – на казахском. Точно так же и с английским, – поясняет Мария Баюк.

Представленные 10 локаций разбиты на три уровня сложности. Один из простых – магазин продуктов, где пользователи могут получить базовые знания языка. К сложным относятся школа, больница и разговор с прохожим на улице. Этот уровень предусмотрен для тех, кто уже с легкостью ориентируется на простом и среднем уровнях. Здесь, помимо логических ошибок в ответах, есть еще и грамматические.

Веб-приложение, которое можно найти по адресу: https:⁄⁄tales.ictlab.kz⁄ (email и пароль – user), Мария Баюк разработала при поддержке педагога НИШ Александра Шерцера. Вообще же идея его создания родилась именно тогда, когда Мария поступила учиться в Назарбаев Интеллектуальную школу. Ей, ученице из глубинки с базовыми познаниями государст­венного языка, пришлось крайне тяжело, особенно в седьмом классе, когда началось изучение географии и истории Казахстана на казахском языке. Со временем, пополнив багаж своих знаний и в совершенстве овладев государственным языком, Мария задумалась о том, как облегчить жизнь и обучение тем, кто столкнулся с языковым барьером. И решила разработать приложение для изучения казахского на примере жизненных ситуаций.

– Конечно, сегодня очень много литературы, различных учебников на государственном языке, но это больше теория. А наше веб-приложение ориентировано на то, чтобы люди могли изучать и практиковаться в применении разговорного языка в виртуально-реальной жизни. В перспективе планирую доработать сайт, добавив еще несколько локаций. А еще есть идея интегрировать в приложение как можно больше языков. Например, китайский, корейский… Чтобы, допустим, носители этих языков, приезжая в Казахстан, не испытывали трудности перевода, – говорит Мария Баюк.

Кстати, свою дальнейшую жизнь и обучение Мария Баюк связывает с IT-сферой. В этом году она окончила Костанайский филиал НИШ. У нее уже есть несколько предложений от ведущих университетов страны и даже мира, но с выбором девушка пока не определилась. Однако она точно уверена в том, что посвятит себя помощи людям. Помимо доработки веб-приложения по изучению государственного языка, она намерена усовершенствовать еще один свой продукт – переводчик с языка жестов для людей с ограниченными возможностями. Но это будет уже совсем другая история.