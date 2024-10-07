Вирус Марбурга: в казахстанских аэропортах проводят бесконтактную термометрию

Минздрав усилил контроль за эпидситуацией в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

«Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», - отметила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует казахстанцам при посещении эндемичных стран, избегать контактов с инфицированными; остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях; не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных; не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса. При появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, а также соблюдать правила личной гигиены.

По данным Минздрава, специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение. Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.