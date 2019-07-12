​Виват, балет!

И восхищенный Рим рукоплескал



«Город на семи холмах» запомнится нашим артистам и жаркой погодой, и горячим приемом итальянской публики. Сцена Римской оперы более чем за полтора века видела множество ярких выступ­лений, но казахстанская труппа запомнилась особо. Два дня публика рукоплескала балету «Спартак» А. Хачатуряна.

Последний раз «Спартак» шел в Риме в 1987 году, поэтому выступление казахстанцев стало событием долгожданным. Этот яркий эмоциональный и сложный балет никого не оставляет равнодушным. Особенно приятным было и то, что ведущий солист Astana Opera Бахтияр Адамжан (он исполнил главную роль) не раз выступал в Риме, и многие в зале пришли увидеть именно его.

Как отмечает сам Бахтияр, партия Спартака самая любимая в его репертуаре. Казахстанский артист славится безупречной техникой, его полетные прыжки восхищают публику всего мира. В роль Спартака он буквально вжился, чувствует и понимает своего героя.

– Мой Спартак прежде всего человек со своими сильными и слабыми сторонами. С первой ноты звучания оркестра я стараюсь показать его характер в разные моменты жизни: в любви, в сражениях, в минуты отчаяния. Донести до зрителя всю драматургию этого образа, – отмечает Бахтияр Адамжан.

– Спектакль был поистине зрелищным. Артисты очень хороши, они делились с залом своей потрясающей энергией. Я чувствовал себя так, будто погрузился в представленную на сцене историю, будто оказался в Древнем Риме, – отметил известный итальянский артист Фабио Демофонти (Fabio2U). – Исполнитель главной партии великолепен, чувствовалась мощь его движений. Балетная труппа театра Astana Opera во главе с ее художественным руководителем Алтынай Асыл­муратовой показали высокое мастерство. И я хотел бы приехать к вам в Казахстан!

Отметим, что побывать в Казахстане, больше узнать о нашей стране захотелось многим зрителям, о чем они говорили артистам после спектаклей. В фойе театра солисты Astana Opera раздавали автографы. А желающих сфотографироваться с Бахтияром Адамжаном оказалось так много, что образовалась длинная очередь!

Запомнилась публике и яркая солистка театра Айгерим Бекетаева в партии Фригии, в образе Красса убедителен был Арман Уразов, красивой, холодной и расчетливой, как и положено Эгине, предстала Асель Шайкенова. Солисты легко исполняли сложнейшие элементы – прыжки, вращения, поддержки, создавая многогранные образы. Синхронно и слаженно были сделаны массовые сцены. И особые эмоции зала вызвал хор Astana Opera. Фригия находит тело погибшего мужа и оплакивает его – и вдруг, будто с неба, звучат женские голоса…

Дирижер Абзал Мухитдинов вел спектакль, оркестр выдержал стилистическую, интонацион­ную, ритмическую точность, показал разнообразие звучания музыки Хачатуряна.

– Это были волнительные, ответственные выступления. Выступать в Риме на такой сцене, безусловно, непросто, потому что таких зрителей удивить сложно, – говорила художественный руководитель балетной труппы Astana Opera, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. – Артисты справились, ведущие солисты показали себя, как большие профессионалы. Зрители говорили, что их очень тронул спектакль, что мороз шел по коже… И для меня это самая высокая оценка!

Концерт у старого замка

В Каунасе была представлена уникальная программа гала-балета, включающая шедевры мировой классики, творения выдающихся хореографов XX века, известных современных авторов. Казахстанские артисты собрали тысячи туристов и жителей города на открытой площадке возле знаменитого Каунасского замка – старейшего в Литве, построенного в середине XIV века в месте слияния рек Немана и Нериса.

Первым было исполнено па-де-де из балета «Жизель» А. Адана, сразу покорившее публику. Образы хрупкой Жизели и графа Альберта создали молодая солистка Анастасия Заклинская и ее парт­нер – ведущий солист театра Олжас Тарланов. (Во второй части концерта Анастасия Заклинская искусно перевоплотилась в восточную красавицу Зобеиду из балета «Шехеразада» в хореографии Михаила Фокина на музыку Н. Римского-Корсакова. В роли Золотого раба выступил Серик Накыспеков).

Нежную трогательную Жизель сменила на сцене страстная цыганка Кармен. Литовские зрители увидели дуэт из одноименного балета именитого хореографа XX века Ролана Пети. Музыка Ж. Бизе, выразительная актерская игра и чувственная пластика Гаухар Усиной и Рустема Сейтбекова вызвали бурные апплодисменты публики.

Анель Рустемова и Олжас Тарланов показали дуэт из балета Sounds of Time казахстанского композитора Актоты Раимкуловой в постановке швейцарского балетмейстера Ксении Зверевой. В этой истории, наполненной древней магией, переплетаются миф и сегодняшняя реальность. Образцами творчества современных отечест­венных и зарубежных авторов стали номера «Тамыр» К. Шильдебаева в хореографии А. Садыковой и «Потерянный рай» К. Зверевой на музыку Дж. Уильямса.

Программа гала-концерта, выст­роенная Алтынай Асылмуратовой, разворачивалась как сюжет увлекательного романа. Каждый номер-глава показывал творческие возможности молодой казахстанской труппы, все увереннее чувствующей себя на лучших сценах мира. Все артисты были на высоте, выкладывались максимально, покоряя публику своим мастерством и талантом.

А как встречали этуалей балетной труппы Айгерим Бекетаеву и Бахтияра Адамжана! Они исполнили дуэт из известнейшего балета «Собор Парижской Богоматери» Р. Пети на музыку М. Жарра. Совершенная красота, искренность, изящество Эсмеральды – Айгерим Бекетаевой – трогали сердца, как и прекрасная сильная интерпретация Бахтияром Адамжаном образа калеки-звонаря Квазимодо. Этот балет требует высочайшего уровня техники, виртуозного артистизма, сильной энергетики и темперамента. Наши солисты имели оглушительный успех! Среди их поклонников теперь и литовские зрители.

Индусский танец из балета «Баядерка», цыганский танец из «Дон Кихота», па-де-де из балета «Корсар» и «Арлекинады» Р. Дриго… Свое искусство зрителям дарили Еркин Рахматуллаев, Далер Запаров, Шугыла Адепхан, Жанибек Иманкулов, Наталья Кондя, Назира Заетова, Султанбек Гумар, Галымжан Нурмухамет и другие.

Гран-па из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса в исполнении Айгерим Бекетаевой и Бахтияра Адамжана стало феерическим завершением вечера.

Зрители отмечали высокую культуру танца, яркую индивидуальность артистов, богатый репертуар и, конечно, благодарили их за удивительный праздник, приглашали приехать снова. А что может быть лучше новых друзей и возможности новых встреч?

Гастроли Astana Opera состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках программы «Рухани жаңғыру».