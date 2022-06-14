Вкладчики финансовой пирамиды "штурмовали" прокуратуру в Алматы

В Алматы клиенты компании L-Capital устроили собрание прямо под окнами городской прокуратуры. Требовали вернуть деньги, которые отдали финансовой организации под проценты. Вкладчики рассказывают: им предлагали вложиться в крупное производство, обещали высокие дивиденды, но в итоге все остались ни с чем. В прокуратуре говорят, пострадало от компании свыше тысячи человек. Ущерб составляет 7 миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.



На проходной городской прокуратуры столпотворение. Больше 30 вкладчиков компании L-Capital настойчиво требовали встречи со следователями. Чтобы на них обратили внимание, пришедшие достали плакаты и подняли шум.

"По какой причине вы не запускаете? Верните наши деньги!"

Наталья Игнатьева рассказывает, в 2019-м она отдала финорганизации L-Capital 4 миллиона. Должна была стать акционером и ежегодно получать от компании 16%-ные дивиденды. Но вот уже три года не может добиться ни ценных бумаг, ни возврата своих денег, ни уже тем более процентов.

"Вступая в их организацию, мы покупаем акции. Акции – это ключевое слово, потому что вроде как бы уже не пирамида. Они сразу рассказали, что у них чуть ли не 16 организаций, акционерами которых они являются. То есть они имеют акции от этих организаций. Эти акции они продают нам, клиентам L-Capital. С чего мы получаем свои дивиденды. Но получилось, что это все обман", – отмечает Наталья Игнатьева.

Вкладчики говорят, финорганизация работала в разных городах. Так называемые зазывалы сами находили потенциальных клиентов и предлагали им инвестировать деньги в доходное производство. Обещали от 15 до 20% прибыли в год. Схема выглядела вполне правдоподобно, поэтому многие соглашались, не раздумывая.

"Они просто выманили из нас деньги, обманывали якобы имеющейся предпринимательской деятельностью, якобы инвестированием в хорошие, удачные проекты, приносящие большую прибыль. Понятно, что яйца, поваренная соль – все это здорово, что это не просто купи-продай, а что это настоящее производство, которое каждому вообще жителю нужно каждый божий день. Поэтому мы верили, что, да, наши деньги работают", – говорит Назиля Биржанова.

Одним из предприятий, чье имя использовала для своей рекламы компания L-Capital, была птицефабрика. Однако ее представители заявляют: они сами пострадавшие.

"В рамках следствия нам стало известно, что доброе имя нашей компании использовали для привлечения денежных вкладов от физических лиц. Дело в том, что в 2017 году была заключена одна сделка, в рамках которой доверенное лицо моего учредителя переписало 20% доли уставного капитала птицефабрики на АО L-Capital. Мы считаем данную сделку незаконной, сейчас данная сделка у нас оспаривается в судебном порядке", – говорит представитель птицефабрики Аса DAMU Алмаз Отебаев.

В Алматы прибыла комиссия из Генпрокуратуры. Вместе с алматинскими коллегами ее представители принимают вкладчиков и разъясняют ситуацию каждому индивидуально.

"По уголовному делу в отношении руководства L-Capital проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – это мошенничество, совершенное в особо крупном размере неоднократно, а также создание и руководство финансовой пирамидой. Два этих уголовных дела объединены в одно производство. В настоящее время по делу признаны подозреваемыми 12 человек. Досудебное расследование продолжается", – сообщил помощник прокурора Алматы Бауыржан Тулендинов.

Потерпевшими от L-Capital признали 1349 человек. На сегодняшний день ущерб составляет 7 миллиардов тенге. Семеро подозреваемых, причастных к созданию и руководству компанией, находятся под подпиской о невыезде, еще пятеро объявлены в международный розыск.

Смогут ли вкладчики добиться возврата своих денег? Главный вопрос. На который пока нет ответа.

