Влияет ли заем в ломбарде на кредитную историю?

Заем, взятый в ломбарде, не является препятствием для получения кредита или ипотеки

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Однако он может повлиять на их одобрение, так как задолженность перед ломбардом учитывается при расчете общей долговой нагрузки, сообщили в АРРФР, передает Kazpravda.kz

При подаче заявки на ипотеку или другой кредит банк проверяет финансовое положение заемщика и его способность погашать долги. В расчет включаются все обязательства заемщика: кредиты, алименты, штрафы или иная задолженность.

«Если заемщик докажет свою платежеспособность, погасит текущий долг и предоставит необходимые документы, то вероятность одобрения ипотеки или другого кредита значительно возрастет. Таким образом, задолженность перед ломбардом не является препятствием для получения кредита. Однако наличие непогашенных или просроченных долгов снижает вероятность одобрения заявки», – пояснили в агентстве.

При этом ломбарды обязаны предоставлять кредитным бюро информацию о выданных микрокредитах. Эти данные становятся частью кредитной истории заемщика и отображаются в его кредитном отчете.

«В случае просрочки погашения займа ломбард обязан хранить заложенное ценное имущество не менее 30 дней. После этого организация вправе продать залог либо обратить его в свою собственность, в результате договор о залоге вещей в ломбарде прекращает свое действие с одновременным прекращением обязательства заемщика. Факт прекращения долга подтверждают такие документы, как акт продажи залога или решение об обращении его в собственность ломбарда и справка о погашении задолженности», – разъяснили в АРРФР.

При несогласии с информацией, содержащейся в кредитном отчете, заемщик имеет право обратиться с заявлением об оспаривании информации к поставщику информации (кредитору – в данном случае к ломбарду) либо в кредитное бюро. Срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней с момента его поступления в кредитное бюро.

В случае, если искажение информации в кредитном отчете подтвердится, то кредитор в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения допущенного искажения обязан предоставить в кредитное бюро корректную информацию. В свою очередь, кредитное бюро обязано предоставить заявителю исправленный кредитный отчет.

