В мае 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения БВУ по привлеченным депозитам физических лиц в тенге выросла с 14% до 14,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На более высоком, чем сейчас, уровне, показатель в последний раз находился в декабре 1996 года, первом месяце наблюдений в доступной сегодня статистике Нацбанка РК.

Самыми привлекательными в мае были депозиты сроком от 1 до 3 месяцев, со ставкой 16,4%, которая по сравнению с апрелем выросла сразу на 0,5 п.п.

Ставки по депозитам юрлиц при этом не изменились – в мае, как и в апреле, средний уровень остался на отметке 15,4%.

Что касается кредитов в БВУ, то для физлиц и ИП в мае средневзвешенный уровень без изменений - 21,5%.

А вот для юрлиц показатель снизился с апрельских 19,1% до 18,8%. При этом уровни опустились сразу в нескольких сегментах: и для кредитов в 1-3 месяца, и для кредитов от 3 месяцев до года. Пошли вниз и ставки долгих займов свыше 5 лет.

Для контекста: базовая ставка с марта остается 16,5%.