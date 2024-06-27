Внеплановую проверку провели на шахте Qarmet

С 13-го по 26 июня проведены внеплановые проверки на шахте «Шахтинская» угольного департамента АО «Qarmet» на предмет соблюдения требований в области промышленной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент Комитета МЧС РК.

Фото: Qarmet

В ходе профилактического контроля обследовано 4 объекта, при этом выявлено 8 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности.

«По итогам проверки выданы акт о результатах профилактического контроля, предписание об устранении нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях требований промышленной безопасности», - говорится в сообщении.

Проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности.