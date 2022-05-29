Общество
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Асель Муканова

Настроение хорошее!

Внесение поправок в Основной закон поддерживают 75,9% казахстанцев.

Таковы результаты со­циологичес­кого исследования Referendum: Halyq üni, проведенного несколько дней назад в рамках проекта «Әлеумет» Институтом общественной политики при партии «AMANAT».

По мнению 67,9% граждан, конс­титуционная реформа положительно повлияет на развитие страны. В частности, казахстанцы поддерживают усиление механизмов защиты прав граждан (80,1%), расширение участия населения в управлении страной (76,8%), окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике (73,5%), перераспределение ряда властных полномочий (72,3%), усиление роли и повышение статуса Парламента (64,4%).

– Пятого июня на избирательные участки намерены прийти две трети граждан, – сообщил на брифинге секретарь партии Даулет Карибек. – С помощью социологических исследований политобъединение проводит скрининг общественного мнения, учитывая полученные результаты в своей работе, а также оценивая собственную эффективность. Можно сказать, мы «сверяем часы» с общественным мнением. Вся эта работа полностью соответствует духу концепции «слышащего государства».

Он также отметил, что за 27 лет в Казахстане впервые проходит референдум. Вот почему важно разъяснять населению, что это такое и почему нужно участвовать в голосовании.

По словам директора Института общественной политики Мадины Нургалиевой, растет гражданская активность казахстанцев, у населения стабильно фиксируется запрос на перемены. Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов.

87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1 700 респондентов во всех регио­нах страны.

Мадина Нургалиева подчеркнула, что партия «AMANAT» – единственная, кто имеет свой аналитический центр в лице института и проводит собственные социологические исследования. Это позволяет держать руку на пульсе, быть в прямом контакте с электоратом, понимать его проблемы и принимать эффективные решения.

– Многие партийные инициативы исходят из того, что мы получаем информацию напрямую «от земли». Такая публичная демонстрация открытых данных – показатель нашей открытости и прозрачности, – сказала она.

В рамках проекта «Әлеумет» исследования будут проводиться на регулярной основе с целью формирования системной социо­логии. Результаты будут публиковаться в Telegram-канале института
@SocioExpert.

Об агитационной кампании партии рассказал депутат Мажилиса Парламента от «AMANAT» Саясат Нурбек. По его словам, парламентарии провели около тысячи встреч с жителями регионов. Причем характер встреч изменился: сейчас люди активно интересуются реформами, доходят до самой сути и задают немало острых вопросов. Всего в агитмероприятиях приняли участие свыше 220 тыс. человек.

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
День выпускников КазНУ
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
Референдум-2022: знать права и обязанности
Референдум-2022: по пути системного обновления
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Общество
Референдум-2022: знать права и обязанности
Общество
Референдум-2022: по пути системного обновления
Общество
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казах…
Общество
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]