Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев

Настроение хорошее!

Внесение поправок в Основной закон поддерживают 75,9% казахстанцев.

Таковы результаты со­циологичес­кого исследования Referendum: Halyq üni, проведенного несколько дней назад в рамках проекта «Әлеумет» Институтом общественной политики при партии «AMANAT».

По мнению 67,9% граждан, конс­титуционная реформа положительно повлияет на развитие страны. В частности, казахстанцы поддерживают усиление механизмов защиты прав граждан (80,1%), расширение участия населения в управлении страной (76,8%), окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике (73,5%), перераспределение ряда властных полномочий (72,3%), усиление роли и повышение статуса Парламента (64,4%).

– Пятого июня на избирательные участки намерены прийти две трети граждан, – сообщил на брифинге секретарь партии Даулет Карибек. – С помощью социологических исследований политобъединение проводит скрининг общественного мнения, учитывая полученные результаты в своей работе, а также оценивая собственную эффективность. Можно сказать, мы «сверяем часы» с общественным мнением. Вся эта работа полностью соответствует духу концепции «слышащего государства».

Он также отметил, что за 27 лет в Казахстане впервые проходит референдум. Вот почему важно разъяснять населению, что это такое и почему нужно участвовать в голосовании.

По словам директора Института общественной политики Мадины Нургалиевой, растет гражданская активность казахстанцев, у населения стабильно фиксируется запрос на перемены. Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов.

87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1 700 респондентов во всех регио­нах страны.

Мадина Нургалиева подчеркнула, что партия «AMANAT» – единственная, кто имеет свой аналитический центр в лице института и проводит собственные социологические исследования. Это позволяет держать руку на пульсе, быть в прямом контакте с электоратом, понимать его проблемы и принимать эффективные решения.

– Многие партийные инициативы исходят из того, что мы получаем информацию напрямую «от земли». Такая публичная демонстрация открытых данных – показатель нашей открытости и прозрачности, – сказала она.

В рамках проекта «Әлеумет» исследования будут проводиться на регулярной основе с целью формирования системной социо­логии. Результаты будут публиковаться в Telegram-канале института

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Об агитационной кампании партии рассказал депутат Мажилиса Парламента от «AMANAT» Саясат Нурбек. По его словам, парламентарии провели около тысячи встреч с жителями регионов. Причем характер встреч изменился: сейчас люди активно интересуются реформами, доходят до самой сути и задают немало острых вопросов. Всего в агитмероприятиях приняли участие свыше 220 тыс. человек.