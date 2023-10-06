Внимание Минздрава на проблемы суицидов и детской инвалидности обратил спикер Сената

Парламент
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Аманжолова Айман
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Проблемы детской инвалидности сегодня обсуждали в Сенате, передает Kazpravda.kz.

 

Фото: Н.Байбулин

Во время заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации Целей устойчивого развития, председатель палаты Маулен Ашимбаев отметил, что в стране наблюдаются тенденция к увеличению детской инвалидности.

Спикер Сената напомнил, что при Сенате был создан совет по инклюзии, где рассматриваются в том числе и эти вопросы. Рост детской инвалидности, по мнению Маулена Ашимбаева, связан с отсутствием системности работы и фрагментарном подходе к решению проблем.

«Если среди детей инвалидность растет, причем в конкретных областях, соответственно мы можем делать выводы о том, что не выстроена система профилактической работы, система работы с беременными женщинами, мы видим, что определенные травмы дети получают при родах. Но все эти вопросы - которые можно решать.Это не что-то глобальное, нерешаемое. Поэтому здесь правительству нужно разбираться. Надо предотвращать такие негативные тенденции. Я думаю, здесь нужно вместе поработать. Социально-культурный комитет Сената и Совет по инклюзии будут держать эти вопросы на контроле», – отметил спикер Сената.

Еще один важный аспект, на котором акцентировал внимание уже министра труда и социальной защиты населения Маулен Ашимбаев – проблема суицидов. Особую озабоченность вызывают ситуация с суицидами людей в возрасте 40+ и 70+ лет.

«В последние годы в стране уделяется больше внимания проблеме суицидов среди молодежи. Это правильно, в этой возрастной группе есть негативные тенденции. В то же время высоким остается уровень суицидов среди граждан в возрастной группе от 40 до 50 лет и 70-80 лет. Эта тенденция не очень хорошо характеризует наше общество. Особенно суициды среди людей старше 70 лет. Это очень тревожная тенденция. Здесь вероятно есть моменты касающиеся деятельности министерства труда и соцзащиты. Считаю важным усилить профилактические программы, проводить специальные точечные меры и в этой категории граждан. Особенно важно помогать представителям социально уязвимых слоев населения», - сказал Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны усилить совместную работу в этом направлении.

Отметим, обеспечение казахстанцев качественным здравоохранением и образованием стали основными вопросами заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК.

#казахстан #Сенат #суицид #Ашимбаев

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