Во имя мира, согласия и общего будущего

Это стало знаменательным событием для православных верующих региона. Делегацию священнослужителей возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, вместе с ним область посетили архиепископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан, епис­коп Уральский и Атырауский Вианор и президент общественного фонда «Апостол» Георгий Сосновский.

– Мы доставили сюда Образ и частицу Пояса Богородицы, – рассказал о цели поездки мит­рополит Александр. – Они были выставлены для молитвенного поклонения в храмах Сатпаева и Жезказгана. Я же приехал, чтобы благословить эту землю. Помолиться, чтобы непростой тяжелый труд, который осуществляют шахтеры, а также все жители новообразованной области, был благословлен и Царицей Небесной.

Владыка пожелал всем достойной жизни, чтобы небо хранило людей, а труд их был востребован. Он напомнил, что впервые большое путешествие по Казахстану святыня совершила в 2014 году, тогда ей поклонились около полумиллиона казахстанцев.

Приветствуя православную делегацию, аким региона Берик Абдыгалиулы рассказал, что область Улытау известна не только как меднорудный край, но и как сакральное место для всех казахов. История региона большей частью связана с историей становления Казахского ханства. Как оказалось, Берика Абдыгалиулы с митрополитом Александром объединяет любовь к истории. Глава области вручил ему экземпляр своей книги о казахских частях в составе Белой армии. Владыка признался, что тоже является автором научных трудов и занимается историей церкви в период становления советской власти. Он подарил акиму области Евангелие на казахском языке и «Притчи Соломона».

Митрополит Александр спус­тился в шахту «Анненская» Восточно-Жезказганского рудника, общался с горняками.

– Вся страна переживает недавние трагедии на шахтах страны, – говорил он. – Все мы молились и помогали тем, кто испытал великую скорбь. Дай Бог, чтобы больше такого не повторялось. С вашего доброго согласия, мы хотим благословить нелегкий труд наших шахтеров, пожелать им мира и хороших условий труда. Сотворим молитву об этом, ведь молитва имеет огромную силу.

Певчие знаменитого Митрополичьего хора православной церкви Казахстана выступили с концертом в сатпаевском Дворце горняков им. Шынболата Дильдебаева. Замечательным коллективом руководит Олег Овчинников, заслуженный дея­тель культуры, удостоенный государственных наград Казахстана и России. Казахстанский хор под его управлением был победителем международных конкурсов, с концертами путешествовал по США и Европе.

Казахстан всегда был и ос­тается образцом мира и согласия, это многонациональная и многоконфессиональная страна.

– Родная земля для всех – это главное, основное, фундамент человеческих отношений, Казахстан – место мира и добрых человеческих отношений, – подчеркнул глава Русской православной церкви Казахстана.

В ходе визита в Карагандинскую епархию митрополит Астанайский и Казахстанский Александр встретился с главным имамом Духовного управления мусульман Казахстана в области Улытау и областной центральной мечети «Ахмет ишан Оразайулы» Елдосом ­Куандыкулы Жумадильдой. Священнослужители подчеркнули, что в Казахстане мусульмане и православные христиане вмес­те живут и трудятся во благо страны, вместе воспитывают в своих детях и внуках патриотизм, призывают к миру и братолюбию представителей разных национальностей и культур.

Многовековые традиции ислама ханафитского мазхаба и православия являются неотъем­лемой частью богатейшего культурно-духовного наследия многонационального Казахстана. Кстати, 2023-й был объявлен Верховным муфтием Казахстана Годом ислама и благополучного общества. И Улытау стала первой областью страны, организовавшей мероприятия в рамках данной акции.

Обсуждая вопросы взаимодействия с государственными органами власти и общественными организациями, митрополит Александр выразил надежду на доброе сотрудничество между Карагандинской епархией Митрополичьего округа и Улытауским отделением Духовного управления мусульман Казахстана.