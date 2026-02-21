От аврала к системе

Минувший поливной сезон стал для аграриев Туркестанской области болезненным напоминанием: вода – не абстрактный природный ресурс, а ключевой фактор устойчивости сельского хозяйства и выживания целых районов.

Заилившиеся каналы, заброшенные арыки, изношенная ирригационная сеть, дефицит поливной воды в разгар лета привели к перебоям с ее подачей на поля. Под угрозой оказался урожай на тысячах гектаров, а вместе с этим – доходы фермеров и продовольственная безо­пасность региона.

В 2025 году область попыталась извлечь уроки из случившегося кризиса, перейдя от реагирования в авральном режиме к упреждающей водной политике.

Ключевое отличие нынешней подготовки к вегетационному сезону – сроки и логика действий. Очистка и ремонт каналов начались еще в январе. Причем речь идет не просто о расширении временных рамок, а о возможности заранее выявить уязвимые участки и проверить работоспособность всей оросительной сети до момента, когда вода становится жизненно необходимой.

Показательным примером стала Жетысайская зона – один из наиболее водозависимых сельскохозяйственных районов Туркестанской области. Здесь впервые за последние 40 лет началась механическая очистка магистральных каналов. Фактически это не текущий ремонт, а восстановление пропускной способности инфраструктуры, десятилетиями эксплуатируемой без модернизации.

Заместитель директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Жандарбек Бакашбаев называет ирригационные каналы «узким местом» аграрной экономики региона. Оплывшие земляные берега, русла, заилившиеся и заросшие камышом, резко снижают пропускную способность. В результате значительная часть воды теряется еще при подаче и физически не доходит до полей, оставляя посевы, особенно нижних участков, на «сухом пайке».

Механическая очистка каналов К-21 и К-34 в этом контексте – не просто техническое мероприя­тие, а устранение системного «узкого горлышка». Канал К-21 обеспечивает водой около 20 тыс. га угодий в трех сельских округах Жетысайского района. Его заиливание и зарастание камышом годами приводили к хроническому недополиву.

Сегодня с помощью специальной техники очищено около 30 погонных километров этого водотока. Аналогичная ситуация складывалась и на канале К-34 протяженностью почти 19 км, где наиболее проблемной оставалась нижняя часть русла.

– Раньше канал был полностью заилен, зарос тростником и камышом, – рассказывает житель села Темиржол Сахтилла Темиралиев. – Теперь он чистый.

– Надеемся, что с поливной водой проблем больше не будет, – добавляет житель села Жылысу Сырлыбай Тастемиров.

Работы ведутся и на канале К-25 протяженностью 28 км, где задействованы пять единиц специализированной техники. Инженер-гидролог Надежда Рудик отмечает, что за 40 лет ее работы столь масштабные мероприятия на этом объекте проводятся впервые.

Очистка каналов осуществляется с применением современной техники, поставки которой стали возможны в рамках масштабного обновления парка «Казводхоза». По сути, регион переходит от ручного и фрагментарного ремонта к индустриальному подходу в управлении водной инфраструктурой.

При этом масштаб проблемы остается значительным. Туркестанская область располагает более чем 4 180 каналами общей протяженностью свыше 12,7 тыс. км, и около 76% из них нуждаются в ремонте. Эти цифры наглядно показывают, почему даже локальные сбои способны запускать цепную реакцию по всей оросительной системе.

Ответом на вызов стал комплексный план акимата области, предусматривающий ремонт 302 водохозяйственных объектов за счет средств Исламского банка развития. Стратегическая цель – снижение общей степени износа оросительной сети до 50%. Это уже не точечное «латание дыр», а попытка системной модернизации, направленной на минимизацию потерь воды и повышение управляемости всей ирригационной сети.

Ресурс под землей

Отдельного внимания заслуживает состояние скважин вертикального дренажа – ресурса, значение которого резко возрастает в условиях дефицита воды. Именно этим объясняется повышенное внимание к их восстановлению и приведению в рабочее состояние.

Для Жетысайского района подъем грунтовых вод в последние годы стал угрозой, сопоставимой с дефицитом поливной воды. Заболачивание почв, снижение урожайности и невозможность вести приусадебное хозяйство – прямые последствия неисправных или неработающих дренажных систем.

– Система вертикального дренажа играет ключевую роль в стабилизации уровня грунтовых вод, снижении рисков вторичного засоления почв и улучшении состояния орошаемых земель, – поясняет гидрогеолог Карл Анзельм. – Дренажные скважины снимают напорность вод, обеспечивают их инфильтрацию и фактически превращают дренажные стоки в дополнительный источник полива, повышая общую эффективность водопользования. На крайнем юге такая практика давно применяется при выращивании хлопчатника.

Карл Альбертович обращает внимание и на еще один важный фактор – организацию водопользования и водооборота на бывших внутрихозяйственных оросительных системах.

– Раньше существовали колхозы и совхозы, имелся главный или участковый гидротехник, который распределял воду в соответствии с лимитами и севооборотом культур, – отмечает эксперт. – Сегодня этого нет: каждый сам себе агроном. В результате в июне – августе все одновременно пытаются поливать с одного и того же канала, что и приводит к дефициту воды.

По его словам, на внутрихозяйственных оросительных системах необходимо выстраивать научно обоснованные водооборот и режим орошения.

– В мактааральской зоне в советское время хлопчатник поливали минимум три раза за сезон, сейчас – один, максимум два раза, причем одновременно. И при этом ожидают, что воды хватит всем, – резюмирует Карл Анзельм.

В Туркестанской области осуществляется комплексная программа по восстановлению и модернизации 734 скважин вертикального дренажа. Работы охватывают Жетысайский, Мактааральский, Сауранский, Шардаринский и Ордабасинский районы.

При поддержке Исламского банка развития ведутся строительно-монтажные работы на 210 скважинах в Жетысайском и 302 – в Шардаринском районах. В рамках второй фазы проекта «Повышение устойчивости орошаемого земледелия» (ПУИД-2) продолжается реконструкция 150 скважин в Мактааральском и 72 – в Сауранском районах. Дополнительно планируется разработка проектно-сметной документации на восстановление 11 скважин в Ордабасинском и 42 – в Отырарском районах.

На сегодняшний день в области функционируют 380 скважин вертикального дренажа. Кроме того, в 2020 году в ведение Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» были переданы 57 скважин, из которых восстановлено 30. До конца текущего года планируется завершить работы еще на десяти, оставшиеся 17 будут приведены в порядок в следующем году.

Проект охватывает десятки тысяч гектаров и рассчитан до конца текущего года. При этом позиция районных властей демонстрирует новый управленческий подход: подрядчикам не просто обозначают сроки, а жестко требуют соблюдения стандартов, устранения дефектов и персональной ответственности за результат. В условиях, когда стабильно работает менее половины имеющихся скважин, формальный подход недопустим.

Внешний контур водной безопасности

Водная безопасность Туркестанской области во многом зависит и от внешнего контура – состояния трансграничных рек и межгосударственных каналов. Заседания казахстанско-узбекских рабочих групп, прошедшие в Туркестане, наглядно показали: водная повестка постепенно выходит за рамки узковедомственных технических вопросов и приобретает черты региональной дипломатии, где баланс интересов, доверие и предсказуемость становятся не менее важными, чем объемы воды.

Продолжение очистки межгосударственного канала «Достық», установка автоматизированных гидропостов на Сырдарье, а также обмен методикой водосбережения призваны создать более прозрачную и управляемую систему распределения поливных ресурсов. В условиях климатических изменений, учащающихся засух и устойчивого роста водопотребления такие механизмы превращаются в элемент базовой инфраструктуры водной безопасности.

Сегодня Туркестанская область обеспечивает оросительной водой 575 тыс. га – около четверти всех орошаемых земель Казах­стана. Этот масштаб подчеркивает аграрную значимость региона и одновременно накладывает повышенную ответственность за рациональное использование ресурсов. Экстенсивная модель водопользования, основанная на наращивании объемов водозабора, становится все менее жизнеспособной, уступая место управляемой, технологичной и экономной системе.

Лимиты водопотребления для сельхозпроизводителей Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция сможет определить лишь после февраля – после публикации РГП «Казгидромет» официальных данных о запасах снега в горных районах. До этого момента расчеты носят предварительный характер, что отражает высокую зависимость аграрного сектора от природных факторов и ограниченные возможности долгосрочного планирования.

Отсутствие осадков в октябре-ноябре вызвало серьезные опасения относительно возможного маловодья, особенно на фоне ситуации на Токтогульском водохранилище – крупнейшем резервуаре Центральной Азии, особенно важном для энергетики Кыргызстана и ирригации Узбекистана и Казахстана.

– При проектном объеме в 19,5 миллиарда кубометров к декабрю 2024 года там было аккумулировано 10,5 миллиарда, тогда как годом ранее – на миллиард меньше, – отмечает Жандарбек Бакашбаев. – Осень оказалась сухой, что негативно отразилось на прогнозах водности. Вместе с тем декабрь и январь были более благоприятными по осадкам. Это подтверждают данные по Шардаринскому водохранилищу, где накоплено 3,9 миллиарда кубометров при проектной мощности в 5,2 миллиарда. В феврале синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, что позволит пополнить запасы влаги.

Специалисты и аграрии также возлагают надежды на дождливую весну – прежде всего на март и апрель. В противном случае сохранится риск повторения прошлогоднего сценария, когда из-за жаркой и сухой погоды для весеннего полива пришлось задействовать стратегические запасы, предназначенные для летнего периода. Это резко сократило ресурсную базу и вынудило хозяйства работать в условиях постоянного дефицита.

Ситуация наглядно показала: альтернативы экономному и рациональному расходованию поливной воды не существует. В этом контексте особое значение приобретают установка автоматизированных гидропостов на Сырдарье, модернизация оросительных каналов и межгосударственных объектов, включая канал «Достық». В прошлом году казахстанская сторона провела механизированную очистку русловых участков, откосов, коллекторов и головных сооружений, что позволило снизить потери воды и повысить пропускную способность.

В текущем году эти работы планируется продолжить, что свидетельствует о переходе от разовых мер к системному подходу в эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры.

На январских заседаниях совместной казахстанско-узбекской рабочей группы стороны договорились активизировать обмен опытом по внедрению водосберегающих технологий и осуществить проект по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарье – по пять на территории каждого государства. Проект, разработанный при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), направлен на повышение точности учета и прозрачности распределения трансграничных водных ресурсов.