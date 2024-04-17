Водителей мопедов приравняют к водителям механических транспортных средств

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности в закон «О дорожном движении» и сопутствующие поправки в КоАП, передает Kazpravda.kz

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Как отметила депутат Екатерина Смышляева, проекты разработаны по инициативе парламентариев.

«Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022 году», - пояснила депутат.

В законопроектах предлагается государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров, установление требований к водителю мопеда, наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов, а также нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях: вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость, а водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств.

Также возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.