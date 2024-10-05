Волонтеры стран СВМДА приняли участие в экологической акции

В рамках данного мероприятия около 200 волонтеров посадили более 100 деревьев на территории Ботанического сада, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В акции приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, а также волонтеры из разных волонтерских организаций.

Напомним, в Астане 3-4 октября 2024 года при поддержке Молодежного совета СВМДА состоялся слет лидеров волонтерских движений стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В нем приняли участие более 450 делегатов из 21 страны, включая Кыргызстан, Россию, Шри-Ланку, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Бахрейн и другие.