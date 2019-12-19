Вопрос строительства АЭС в Казахстане прокомментировал вице-министр энергетики

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Вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В начале года достаточно активное обсуждение этого вопроса шло. Тогда официальная позиция министерства была озвучена. Мы ее придерживаемся – сейчас на рынке у нас полностью обеспечено производство электроэнергии. Если в будущем у нас станет виден дефицит, то будет рассматриваться вопрос о выборе типа станции – будет она атомная или угольная", – сообщил Магауов.
Он отметил, что пока преждевременно говорить о строительстве именно атомной электростанции.
"Все зависит от того, когда будет прогнозироваться дефицит. Тогда уже тип станции мы будем выбирать. Вполне возможно, что это будет не атомная электростанция", – заключил вице-министр.