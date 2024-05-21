Вопросы экономического развития обсудили члены Клуба экспертов при Сенате

Парламент
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Айман Аманжолова
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В Сенате Республики Казахстан состоялось заседание Клуба экспертов, посвященное актуальным вопросам экономического развития страны. Встреча прошла под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева. В работе заседания приняли участие представители Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей Михнев и известный экономист Азамат Агайдаров

Фото: Н.Байбулин

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной экспертной оценки для формирования новых подходов к развитию национальной экономики.

Участники заседания обсудили результаты исследований и потенциальные риски, представленные в докладе Всемирного банка. Особое внимание было уделено таким проблемам, как замедление экономических стимулов, экономическое неравенство и низкая доля оплаты труда в ВВП.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание экспертов на необходимости проведения структурных реформ и выработки новых, нестандартных подходов к развитию национальной экономики.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем сентябрьском Послании обозначил курс на построение новой модели экономического развития. И сегодня мы видим конкретные результаты в этом направлении. Президентом страны был подписан Указ о мерах по либерализации экономики. Он направлен на гарантирование неприкосновенности частной собственности и свободы предпринимательства, а также на сокращение государственного участия в экономике. Сейчас перед страной стоят амбициозные задачи по удвоению экономики к 2029 году. Поэтому в условиях глобальной неопределенности поиск новых, нестандартных подходов к развитию экономики становится критически важным», – сказал Маулен Ашимбаев.

Эксперты Клуба озвучили ряд рекомендаций, нацеленных на формирование новых инструментов управления национальной экономикой, включая меры по совершенствованию налоговой системы. Также были обсуждены возможности совместных проектов и форматы дальнейшего взаимодействия.

На заседании также выступили первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, декан Международной школы экономики Maqsut Narikbayev University Сауле Кемельбаева, управляющий директор Applied Economics Research Centre Евгения Пак, макроаналитик Аякөз Ханет и другие эксперты.

В ходе заседания были представлены новые члены Клуба экспертов. Отметим, что впервые за почти четыре года деятельности Клуба была произведена ротация его членов. Обновление состава превысило 60%.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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