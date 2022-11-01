Вопросы передачи некоторых активов в госсобственность рассмотрели в Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тг. В отношении компании проводится досудебное расследование.

В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО.