Вопросы внедрения Реестра казахстанских товаропроизводителей обсуждают в Сенате

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров», передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Документ направлен на внедрение реестра казахстанских товаропроизводителей, который обеспечит единую точку доступа к информации о производителях и их товарах, а также повысит адресность мер государственной поддержки. Основными нововведениями Закона являются использование цифровых данных для формирования реестра, внедрение информационной системы и оцифровка экспертизы.

Закон нацелен на защиту внутреннего рынка и отечественных производителей, а также включает меры по внедрению комплексного мониторинга за выполнением условий производства и установлению обязательств для крупных заказчиков по реализации программ развития внутристрановой ценности. Также внедряется механизм долгосрочного гарантированного закупа продукции предприятий обрабатывающей промышленности.

Уполномоченному органу предлагается добавить новые функции по разработке правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей и регистрации товаров в Национальном каталоге. В «Закон о стандартизации» введены нормы для унификации классификации товаров и услуг. Также предусмотрен переходный период для сертификации: сертификаты, выданные до внедрения нового механизма, сохраняют силу до 1 января 2026 года.

По итогам заседания члены Комитета приняли решение направить Закон на рассмотрение Палаты.

#Сенат #обсуждение #товаропроизводители

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