Восемь человек погибли из-за обрушения гигантского билборда в Мумбаи

В мире, Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Почти 60 пострадали

Фото: Reuters

По меньшей мере 8 человек погибли и около 60 получили ранения в результате обрушения гигантского рекламного щита в индийском Мумбаи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

"Билборд размером 70 на 50 метров упал на дома и заправочную станцию в районе Гхаткопаре днем в понедельник, когда на город обрушились ливень и пыльная буря", - говорится в сообщении.

На кадрах с места событий видно, что рекламная конструкция раскачивается на ветру, а затем падает на строения, людей и машины, которые находились на АЗС.

Власти сообщили, что в спасательной операции участвуют полиция, пожарные и команды по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В связи с инцидентом начато расследование. Правительство штата пообещало оказать финансовую помощь в размере 500 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) семьям погибших и раненых.

По сообщениям местных СМИ, во время шторма в международном аэропорту Мумбаи были временно приостановлены полеты, часть самолетов отправили на запасные аэродромы.

Мумбаи — один из нескольких городов Индии, подверженных сильным наводнениям и ливням в сезон муссонов, который обычно длится с июня по сентябрь.

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