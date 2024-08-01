Восемь подпольных казино накрыл КНБ на Хоргосе

Фото: пресс-служба КНБ РК

Оперативниками и пограничниками Комитета национальной безопасности совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность 8 подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС «Хоргос», сообщает Kazpravda.kz

«По подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и 6 граждан республики. При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денег», - проинформировал КНБ

Департаментом экономических расследований по области Жетісу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в комитете.