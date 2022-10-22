Воспитатель била детей в детсаду Аксу

В полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних, о принятии мер к воспитателю детского сада №12, которая наносит телесные повреждения детям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.