Воспитателя школы-интерната обвинили в избиении ученицы в ВКО – полиция провела проверку

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Сегодня в местном Instagram-паблике появилось обращение жительницы Усть-Каменогорска, в котором она заявила, что ее дочь, ученицу 9-го класса специальной школы-интерната, «избила, таскала за волосы пьяная воспитательница».

«Школьные камеры видеонаблюдения засняли происшествие, но записи стерты. 13 марта 2023 года мною было написано заявление в полицию, но дело закрыли за отсутствием состава преступления. Работники школы предлагали денежные средства в размере 200 тысяч тенге», – уверяет горожанка.

Этот же воспитатель, по утверждению женщины, недоглядел за ее сыном, который 11 апреля на территории школы-интерната упал и сломал руку.

Как сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ, 27 марта в Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска обратилась родительница 16-летней ученицы школы-интерната №8 с просьбой принять меры в отношении воспитателя.

«В ходе проверки полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что между воспитателем и ученицей данной школы произошел конфликт. Данный факт был зарегистрирован в Книге учета информации ОП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой на теле несовершеннолетней телесных повреждений не обнаружено», – отметили в полиции.

Что касается сына заявительницы, 17-летнего ученика школы, то по видеозаписям установлено, что мальчик получил телесные повреждения при падении во время игры с мячом.

Стражи порядка направили материал в отдел образования Усть-Каменогорска для проведения служебной проверки в отношении воспитателя.