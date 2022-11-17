Восстановлено членство Федерации профсоюзов Казахстана в МКП

В четверг, 17 ноября, генеральным советом Международной конфедерации профсоюзов принято решение о восстановлении членства Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу медиацентра Федерации профсоюзов РК.

Напомним, делегация Федерации профсоюзов РК во главе с председателем находится в австралийском Мельбурне, где принимает участие в работе V Конгресса Международной конфедерации профсоюзов.

«В данное время проходит заседание генерального совета МКП. Только что рассмотрен вопрос о членстве Федерации профсоюзов в Международной конфедерации профсоюзов. Принято решение о восстановлении членства Федерации профсоюзов в МКП! Но важно, чтобы законодательные реформы по обеспечению свободы объединения в стране были реализованы», – отметил Сатыбалды Даулеталин.

С 17 по 22 ноября 2022 года делегаты более 300 национальных профсоюзных центров обсудят повестку Дня всемирного профсоюзного движения на следующие 4 года.

Участники конгресса намерены принять Заявление «Новый общественный договор», в котором будут даны рекомендации по сохранению стабильности в странах-участницах. Согласно проекту заявления, обсуждение будет сосредоточено на теме нового общественного договора: экологически безопасные рабочие места, права работников, справедливая заработная плата, социальная защита, равенство и инклюзивность.

«Последствия пандемии COVID-19 уничтожили более 250 миллионов рабочих мест во всем мире и усугубили масштабы неполной занятости во многих странах. Еще до пандемии правительства демонстрировали слабую приверженность полной занятости как центральной цели политики. Для достижения полной занятости необходимо создать 575 миллионов новых рабочих мест», – говорится в проекте заявления.

Отметим, что Международная конфедерация профсоюзов является крупнейшим в мире профсоюзным объединением, в составе которого 176 миллионов человек из 161 страны мира. В 2018 году членство Федерации профсоюзов Казахстана в МКП было приостановлено.