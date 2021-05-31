Трехсторонний меморандум об этом подписан на днях между представителями строящихся предприятий российского автогиганта, областного управления образования и учебного центра прикладного машиностроения.

Проект, второй год реализуемый в Костанае, предусматривает строительство двух заводов: чугунолитейного и по выпуску ведущих мостов для грузовиков КамАЗ. Запчасти, производимые в Костанае, планируется отправлять на основной сборочный конвейер компании «КамАЗ» в Набережные Челны.

После чего готовые машины – востребованный продукт – будут возвращаться в Казахстан. Так, можно назвать и специалистов, которые станут работать на двух заводах. Тоже – востребованный «продукт».

Российская сторона гарантирует высокотехнологичное оснащение предприятий. Для работы на них нужны компетент­ные сотрудники. Их уже второй год готовят в Костанайском автодорожном колледже. А чтобы студенты учились не только тео­рии, но и практике, подписан меморандум, логическим продолжением которого стала разработка плана мероприятий по взаимодействию сторон: стажировке преподавателей колледжа, организации производственной практики студентов.

Документ о будущем взаимодействии скрепили подписями три стороны: представители ТОО «KamLitKZ» (чугунолитейный завод, строящийся в Костанае), управления образования акима­та Костанайской области и ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофунк­циональный центр прикладных квалификаций машиностроения» (РФ, Набережные Челны). Специально ради обсуждения дальнейшего плана работы в Костанай приехал первый заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Юрий Герасимов.

Он оценил работу, которая уже была проделана до подписания меморандума. Для подготовки будущих квалифицированных специалистов из местного бюджета было выделено более 400 млн тенге на приобретение учебных стендов и лабораторий «Автоматизация и программирование логических контроллеров», «Токарное дело и металлообработка», «Гидропневмопривод», «Электрические измерения и КИП».

Это оборудование необходимо для обучения студентов новым специальностям, которые появились в результате сотрудничества: «металлургия черных металлов», «механообработка», «контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности», «токарное дело и металлообработка», «технология машиностроения», «автоматизация и управление».

Директор колледжа Дмитрий Павленко рассказал, что в текущем году 125 студентов, выбравших эти специальности, окончат первый курс. Столько же придут в следующем году.

Второкурсникам после освое­ния общих дисциплин теперь предстоит погрузиться в обучение согласно планам, согласованным с представителями «КамАЗ». Для того чтобы будущие выпускники прониклись значимостью своей миссии – расти и делать первые шаги вместе с серьезным производством, директор автотранспортного колледжа планирует каждый год возить студентов на строящиеся объекты, чтобы они видели, как растут заводские стены, монтируются станки, за которыми, возможно, им предстоит работать.

– Важно, чтобы заводы заработали в срок, чтобы на них трудились специально подготовленные молодые костанайские специа­листы, – подвел итог встрече заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Юрий Герасимов. – Поэтому готовить ребят и строить заводы следует параллельно. Практики нет, мы сознаем свою ответственность, поэтому будем помогать. Наша общая задача – обучить и обеспечить молодых людей рабочими местами. Поэтому каждый шаг между нами должен быть согласован. Чтобы все шло по плану – и котлованы для заводов были вырыты, и молодежь начала обу­чаться машинострои­тельным специальностям.