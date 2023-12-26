Воздержаться от поездок на авто призывает полиция Костанайской области

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Из-за непогоды 7 автодорог республиканского и 23 областного значения закрыты для всех видов транспорта, передает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на региональный департамент полиции

Фото:instagram.com/qostanai_tjd/

Как сообщается, сегодня в Костанае уже произошло ДТП с участием 10 автомашин. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен один человек.  

«Сотрудники департамента полиции во избежание чрезвычайных происшествий на дорогах просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии трасс, воздержаться от дальних поездок и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями», — предупредили в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что сотрудники ДЧС Костанайской области сегодня проявили настоящий героизм. Они спасли роженицу на трассе возле села Костомар, когда скорая машина с роженицей оказалась в ловушке непогоды.

Ситуация была критической, но благодаря невероятной слаженности и профессионализму спасателей удалось одержать победу в борьбе со временем. Они не покладая рук, боролись с натиском стихии, и их усилия увенчались успехом. Беременная женщина была своевременно эвакуирована и благополучно доставлена в родильное отделение», - пояснили в ДЧС Костанайской области.

В свете этих событий, в ДЧС  рекомендуют всем жителям и гостям региона не выезжать в поездки до улучшения погодных условий. 

#полиция #ДЧС #Костанайская область #непогода #роженица

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