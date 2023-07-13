Пожар на мусорном полигоне тушат в Кокшетау
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Предварительная площадь горения - 3 га.
На автодороге Кокшетау - Омск более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Предварительно сообщается, что площадь возгорания составляет 3 га.
В тушени задействованы силы и средства ДЧС - 90 человек личного состава, 7 единиц техники, а также 25 человек и 17 единиц техники местных исполнительных органов.
На данный момент возгорание не ликвидировано.