Пожар на мусорном полигоне тушат в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz

На автодороге Кокшетау - Омск более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Предварительно сообщается, что площадь возгорания составляет 3 га.

В тушени задействованы силы и средства ДЧС - 90 человек личного состава, 7 единиц техники, а также 25 человек и 17 единиц техники местных исполнительных органов.

На данный момент возгорание не ликвидировано.