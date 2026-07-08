Возможность регулирования цены на бензин АИ-95 отменил Кабмин Кыргызстана

Соответствующие изменения в решения, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки АИ-95.

Также внесены изменения в постановление от 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо.

Постановление кабмина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 7 июля 2026 года.