Вознаграждение инспектору обернулось стократным штрафом для жительницы Мангистау

В Мангистауской области суд оштрафовал женщину за дачу незаконного денежного вознаграждения инспектору миграционной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бейнеуского районного суда.

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В суде установлено, что Н. перевела денежное вознаграждение 5 тысяч тенге на счет инспектора миграционной службы отдела полиции Бейнеуского района за подготовку документов для постановки на временный учет невестки по адресу проживания.

Счет инспектора зарегистрирован на его имя в приложении Кaspi.

Женщину признали виновной по административной статье «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами» и присудили ей штраф в 483 тысячи тенге.

Постановление суда вступило в силу.