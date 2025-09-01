Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На возвращенные государству средства реализуются важные социальные проекты - строительство объектов здравоохранения, образования и инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В рамках данной работы, накануне 30-летия Конституции Республики Казахстан, в Илийском районе Алматинской области состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Новая медицинская организация оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Благодаря этому более 2 000 жителей поселка Көктөрек теперь смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом без необходимости обращаться в районный центр.

В целом в Алматинской области на возвращенные средства ведется строительство 29 социальных объектов, из которых 26 - это учреждения здравоохранения.

Прокуратура Алматинской области продолжит системную работу по обеспечению законности и возврату активов, с последующим их направлением на нужды общества.