Возвращены государству

Правительством страны принято постановление о передаче в республиканскую собственность 100-процентного пакета акций АО «Центр транспортного сервиса» по договору дарения.

Как явствует из текста постановления, передача прав собственности осуществлена по предложению ТОО «Темір триумф». Следует отметить, что АО «ЦТС» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющей деятельность в инфокоммуникационной сфере. Частной компанией «Bridge capital investments limited» государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», «Мархит», «Топаз-НС», работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

Акции АО «ЦТС» и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ учитываются в качестве оплаты размещаемых акций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», отмечается в постановлении. Документ вводится в действие со дня подписания, сообщила пресс-служба Премьер-министра.