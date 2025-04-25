Из Специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге.

Средства направлены на строительство 11 объектов: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в следующих районах Актюбинской области:

Также будут построены медицинские пункты:

Врачебные амбулатории появятся:

Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения.

«В настоящее время я работаю в селе Жарык как молодой специалист, преподаю музыку. В деревне происходит много изменений: строится игровая площадка для детей, а также долгожданная новость — в наше село пришел газ, и жители радуются. Кроме того, планируется строительство медицинского пункта. Мы надеемся, что он будет сдан в эксплуатацию как можно скорее», — говорит житель села Жарык, Куаныш Нурсат.

«Ранее нам приходилось ездить в соседнее село Бершүгір, чтобы сделать прививки или получить медицинские услуги, а теперь такой медпункт будет открыт и в нашем селе. Он планируется к запуску в этом году. Все это осуществляется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. От имени нашего села выражаем огромную благодарность гражданам, которые организуют и участвуют в этой работе», – сказал житель села Сарысай, Нурлан Оразов.