Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство медпунктов в Актюбинской области

Возврат активов
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 В соответствии с поручением Главы государства, в стране реализуются проекты по строительству социально значимых объектов, за счет незаконно выведенных из страны активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге.

Средства направлены на строительство 11 объектов: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в следующих районах Актюбинской области:

  •  с.Нура, Иргизского района,
  •  с.Ногайты, Байганинского района.

Также будут построены медицинские пункты:

  • с.Шокысу, Шалкарского района,
  • с.Сарысай, Шалкарского района,
  • с.Жарык, Мугалжарского района,
  • с.Тогыз, Шалкарского района,
  • с.Бегалы, Кобдинского района,
  • с.Жарма, Иргизского района.

Врачебные амбулатории появятся:

  • с.Кайынды, Мугалжарского района,
  • с.Мугалжар, Мугалжарского района,
  • с.Маржанбулак, Алгинского района.

Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения.

«В настоящее время я работаю в селе Жарык как молодой специалист, преподаю музыку. В деревне происходит много изменений: строится игровая площадка для детей, а также долгожданная новость — в наше село пришел газ, и жители радуются. Кроме того, планируется строительство медицинского пункта. Мы надеемся, что он будет сдан в эксплуатацию как можно скорее», — говорит житель села Жарык, Куаныш Нурсат.

«Ранее нам приходилось ездить в соседнее село Бершүгір, чтобы сделать прививки или получить медицинские услуги, а теперь такой медпункт будет открыт и в нашем селе. Он планируется к запуску в этом году. Все это осуществляется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. От имени нашего села выражаем огромную благодарность гражданам, которые организуют и участвуют в этой работе», – сказал житель села Сарысай, Нурлан Оразов.

#здравоохранение #Актюбинская область #возврат активов

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