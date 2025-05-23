19-20 мая в рамках рабочей поездки в Польшу председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провёл ряд двусторонних встреч с международными партнёрами по вопросам электорального процесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Фото: ЦИК

В мероприятиях также принимал участие заместитель председателя ЦИК РК Мухтар Ерман.

Впервые по инициативе ЦИК РК состоялась встреча с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Марией Телалиан в Варшаве.

В ходе встречи с директором БДИПЧ глава ЦИК РК поздравил Марию Телалиан с недавним назначением и пожелал успехов на этом ответственном посту.

Нурлан Абдиров отметил, что Казахстан традиционно придаёт большое значение конструктивному диалогу с БДИПЧ ОБСЕ и внимательно относится к итоговым рекомендациям его миссий наблюдения:

«Мы системно обсуждаем рекомендации Бюро на площадке Экспертного совета при ЦИК с участием представителей гражданского общества, включая Клуб молодых избирателей и рабочую группу по вопросам избирательных прав лиц с инвалидностью».

Глава Центризбиркома подчеркнул, что сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ дает возможность участвовать не только в наблюдении за выборами в других странах, но и участвовать в наблюдении в составе долгосрочных и краткосрочных миссий БДИПЧ ОБСЕ, и наша страна уже имеет подобный опыт. Кроме того, это также позволяет участвовать в международных конференциях как в Казахстане, так и в других странах, и нам быть в фарватере электоральных изменений.

Нурлан Абдиров детально презентовал трансформацию избирательной системы в рамках конституционной реформы, инициированной Президентом К.К.Токаевым, отметив, что новшества строятся на запросах общества, которая вызвала интерес у руководства БДИПЧ ОБСЕ.

В свою очередь директор БДИПЧ ОБСЕ Мария Телалиан отметила:

«Прежде всего, я должна сказать, что этот визит был очень полезным. Он является доказательством того, что Центральная избирательная комиссия РК действительно серьезно вовлечена в очень конструктивный диалог с БДИПЧ, касающийся наблюдения за выборами. Я считаю, что эта встреча также продемонстрировала готовность ЦИК РК продолжать это сотрудничество в будущем. И мы видим, что есть потенциал для развития такого сотрудничества».

Стороны подтвердили намерение продолжить регулярные экспертные консультации. Были также затронуты вопросы организации выборов, практики мониторинга, а также взаимодействия с Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Состоялась также встреча Нурлана Абдирова с председателем Национальной избирательной комиссии Республики Польша Сильвестром Марчиняком.

В ходе беседы глава ЦИК Казахстана поздравил польского коллегу с проведением первого тура президентских выборов 18 мая 2025 года.

Особое внимание в разговоре было уделено теме борьбы с дезинформацией и дипфейками в избирательных кампаниях. Нурлан Абдиров выразил заинтересованность в обмене опытом и отметил важность формирования устойчивых механизмов противодействия современным вызовам цифровой среды.

Стороны обсудили возможности расширения двустороннего взаимодействия, включая проведение экспертных консультаций по актуальным электоральным вопросам.

В завершение встречи казахстанская делегация передала польским коллегам научные издания, подготовленные ЦИК РК, в том числе на английском языке - монографию «Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан - 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан» и сборник материалов международной конференции «Конституционная реформа и избирательная система».

Также глава Центризбиркома принял участие в работе пресс-конференции Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Польше.