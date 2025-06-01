Впервые в Казахстане детям выполнили нейромодуляцию при недержании мочи

Здравоохранение
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На базе Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы провели две уникальные операции, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Отечественные врачи: урологи совместно нейрохирургами будут помогать детям с проблемами мочевого пузыря.

Сегодня впервые в Казахстане несовершеннолетним пациентам применили метод сакральной нейромодуляции – это установка импланта-нейростимулятора в область поясницы, который через проводник соединяется с сакральными нервами.

Генератор посылает слабые электрические импульсы и стимулирует нервы, тем самым стимулятор помогает контролировать работу мочевого пузыря.

«В Казахстане детям подобные операции раньше не делали, хотя многие коллеги за границей уже практикуют нейромодуляцию на детях. Его основная цель – улучшить качество жизни детей. Вчера, в первый день мастер-класса, мы провели мультидисциплинарный осмотр и очень тщательно выбирали кандидатов на операцию. Сегодня постараемся помочь двум детям 9 и 14 лет, у которых проблемы с контролированием и удержанием мочи», - рассказал Рахым Айдарулы заведующий отделением нейрохирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы.

Пилотные операции алматинские врачи выполнили совместно с коллегой из Беларуссии Владимиром Алексеевец – это эксперт в области нейромодуляции и функциональной нейрохирургии.

«Один из пациентов ранее перенес гнойный парапроктит (гнойное воспалительное заболевание), к сожалению, произошло осложнение в виде атоничного мочевого пузыря (ослабление мышц органа). Когда пациент очень редко мочится – это может в дальнейшем привести к довольно тяжелым последствиям: к мочевому рефлексу и гнойному пиелонефриту. Чтобы наладить мочеиспускание, принято решение об имплантации сакрального электрода и нейростимулятора - чтобы попытаться избавить ребенка от недуга. Если ребенок мочится один раз в сутки, может показаться что это и не проблема вовсе, но с течением времени ситуация ведет к очень тяжелым последствиям. Второй случай – ребенок со спино-мозговой грыжей, у которого недержание мочи и недержание кала. Ребенку всего 9 лет. Я должен сказать, что это последний из всех имеющихся методов лечения при таких диагнозах. Иного способа нормализовать функцию тазовых органов пока нет», - уточнил нейрохирург Владимиром Алексеевец.

Обоим пациентам операция показана для улучшения качества жизни, для их социализации – чтобы дети могли посещать школу, общаться со сверстниками.

Сегодняшний мастер класс на тему «Сакральная стимуляция при недержании и неудержании мочи» настоящий прорыв в области детской нейрохирургии и урологии.

Врачи Центра детской неотложной помощи планируют внедрить изученный метод в практику и помогать маленьким пациентам расти здоровыми.

#здравоохранение #операция #уникум

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