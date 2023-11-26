Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области

Здравоохранение
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Ведущие специалисты организовали для медработников региона обучающие семинары по основным профилям, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В рамках рабочей поездка министра здравоохранения Ажар Гиният в Костанайскую область был организован выезд бригады высококвалифицированныз специалистов ведущих профильных специалистов республиканских НИИ, научных центров и медицинских вузов для оказания клинико-диагностической и лечебной помощи населению западного региона, сообщает сайт ведомства.

"В медицинские организации региона республиканскими профильными специалистами проконсультировано более 150 пациентов, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации – 27, а также проконсультировано 18 пациентов на амбулаторном уровне. В условиях стационаров проведено 10 консилиумов, в том числе оказано оперативное вмешательство пациенту с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата и лечебные манипуляции пациенту с онкопатологией", – говорится в сообщении.

Ведущие специалисты организовали для медицинских работников региона 7 обучающих семинаров по основным профилям.

#здравоохранение #Костанайская область #Минздрав РК

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