Врачи рассказали о состоянии раненой ножом беременной в Актау

Сегодня стало известно о том, что на беременную посреди улицы напал с ножом ее муж

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Врачи рассказали о том, что беременность потерпевшей сохранена, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-секретаря Мангистауской областной многопрофильной больницы, состояние женщины стабильно тяжелое.

«Беременность есть, сохранена. Оперативных вмешательств не будет. Она в сознании. Продолжается лечение», – говорится в сообщении.

Напомним, потерпевшая поступила с колото-резаными ранами брюшной стенки и грудной клетки. Ей экстренно сделали операцию. Подозреваемый – ее супруг задержан и водворен в ИВС. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

О самом инциденте пользователи Казнета узнали из местного паблика, где было опубликовано видео с места происшествия. Подписчики были возмущены бездействием стражей порядка.

В полиции отметили, что относительно действий сотрудников проводится служебное расследование.