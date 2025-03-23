Врачи решили выписать папу Франциска из больницы

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Для полного выздоровления понтифику необходимо не меньше двух месяцев покоя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Лечащие врачи папы Франциска в субботу сообщили, что в воскресенье выпишут его из больницы Gemelli в Риме, где он лечился больше месяца.

88-летний понтифик восстанавливается после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи сказали, что стационарное лечение ему больше не требуется, но для полного выздоровления ему необходимо не меньше двух месяцев покоя.

За пять недель пребывания в больнице Папа перенес «два критических эпизода», когда его «жизнь была в опасности», сообщил один из лечащих врачей, доктор Серджио Альфьери.

Вместе с тем, понтифика не интубировали, и он все время оставался в ясном сознании, добавил врач. Папа еще не полностью выздоровел, но пневмонии у него больше нет, а его состояние стабильно, говорится в медицинском заключении.

Папа лег в больницу 14 февраля. С тех пор его на публике не видели, не считая одной фотографии, опубликованной Ватиканом на прошлой неделе, на которой глава римской католической церкви был сфотографирован спиной к камере у алтаря больничной часовни.

Ожидается, что в воскресенье Папа впервые предстанет перед публикой с момента госпитализации: он благословит присутствующих из окна своей больничной палаты и затем отправится в свою резиденцию в Ватикане. Врачи рекомендовали понтифику избегать встреч с большими группами людей до завершения восстановления.

В пятницу в своем бюллетене Ватикан сообщил, что состояние папы продолжает улучшаться. Но при этом кардинал Виктор Фернандес заметил, что Папе придется «заново учиться говорить» после продолжительной кислородной терапии.

«Папе гораздо лучше, но кислород в больших дозах все высушивает. Ему нужно будет учиться говорить заново, но его общее физическое состояние такое же, как прежде», — цитировало агентство Reuters кардинала Фернандеса, главу доктринального отдела Ватикана.

Это также подтвердил доктор Альфьери: по его словам, пациенты с двусторонней пневмонией теряют голос, и «особенно у пожилых людей на возвращение голоса в норму требуется время».

Кардинал Фернандес отмахнулся от спекуляций о том, что понтифик может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от престола.

Папа Франциск возглавляет католическую церковь 12 лет. Большинство пап в истории правили пожизненно, продолжая исполнять свои обязанности даже в глубокой старости.

#здоровье #папа Римский #Франциск

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