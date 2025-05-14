Алматинские врачи спасли женщину с редкой опухолью сердца

Здравоохранение
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В Городском кардиологическом центре Алматы провели уникальную операцию: кардиохирурги удалили миксому — редкую доброкачественную опухоль, которая угрожала жизни молодой женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пациентка поступила с жалобами на одышку и нехватку воздуха. Эхокардиография выявила миксому размером 6×4 см в левом предсердии — такую опухоль невозможно вылечить медикаментами, нужна срочная операция.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль удалена, внутрисердечный кровоток восстановлен. Уже на следующий день пациентка начала ходить, вскоре была выписана домой.

«Такие случаи напоминают, насколько важны своевременная диагностика и квалифицированная медицинская помощь. Молодая женщина получила второй шанс на полноценную жизнь — и это наша главная награда», — отметили врачи центра.

#здравоохранение #операция #врач

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