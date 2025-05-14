В Городском кардиологическом центре Алматы провели уникальную операцию: кардиохирурги удалили миксому — редкую доброкачественную опухоль, которая угрожала жизни молодой женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пациентка поступила с жалобами на одышку и нехватку воздуха. Эхокардиография выявила миксому размером 6×4 см в левом предсердии — такую опухоль невозможно вылечить медикаментами, нужна срочная операция.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль удалена, внутрисердечный кровоток восстановлен. Уже на следующий день пациентка начала ходить, вскоре была выписана домой.