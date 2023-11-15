Выставку «Время и деньги» организовал Областной историко-краеведческий музей к 30-летию национальной валюты тенге. Открытию предшествовало замечательное событие: архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий передал в дар музею коллекцию из примерно 70 монет и банкнот – да каких! Как отметили музейщики, благодаря этому собранию экспозиция наполнилась особой познавательностью и зрелищностью.

Научный сотрудник Наталья Косенкова рассказала, что экс­понаты дают представление об истории платежных средств начиная с древних «денег» в виде мехов, бус, ракушек каури, скота. Жемчужина экспозиции – подаренные владыкой монеты I–III веков из меди и сплава, ходившие в Кушанском царстве. Здесь же можно увидеть превосходно сохранившиеся дирхемы и хорезмские фельсы VII века – ими пользовались в Саманидском государстве с его главными центрами в Самарканде и Бухаре. Одна монета черного цвета является свидетелем эпохи Великих Моголов – империи, которая охватывала практически всю территорию Центральной Азии. Деньги чеканились из серебра и имели на аверсе и реверсе символы имперской идеологии и власти.

Изюминка фонда – китайские монеты VIII века, найденные при раскопках тюркских захоронений в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области. Каждая денежка имеет посредине отверстие, чтобы носить на нитке. Археологическая находка является бесспорным доказательством широких хозяйственных и торговых связей народов Казахстанского Алтая с соседними государствами.

– Архиепископ подарил еще коллекцию серебряных рублей и полтин XVIII века, – рассказывает научный сотрудник. – На деньгах есть изображения Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы, Екатерины II. Редчайшая монета – гривна 1726 года. Она прямоугольной формы, очень тяжелая. На чеканку уходило много меди, поэтому гривны выпускали всего два года.

Любопытнейшим является небольшое собрание золотых монет петровской эпохи достоинством 5 и 10 рублей. Его на время выставки любезно предоставил владелец одной частной коллекции. На аверсе нанесено изображение императора, у изделий неровные источенные края – видно, что за 300 лет деньги прошли через множество рук, повидали всякое. Как признались в музее, сотрудники дышать боятся на такую старину.

Познавательна витрина с сибирскими монетами, свидетельствующими об особом статусе Сибири, в том числе вольности ясачного края на Алтае. Эти деньги выпускались шестью номиналами от двух копеек до рубля и имели абсолютно свой, выражаясь современным языком, дизайн. На них изображали герб Сибири – щит, поддерживаемый двумя соболями. Привилегией пользоваться такими деньгами обладали только жители края.

Монеты выпускались на протяжении почти 19 лет, с декабря 1763 года по июнь 1781-го из меди, добытой на рудниках Рудного Алтая. Если присмотреться,­ на реверсе можно увидеть обозначение «Км», то есть колыванская медь. Считается, что сибирские деньги прекратили чеканить по указанию Екатерины II из-за разгула фальшивомонетничества. В музее в числе возможных причин еще называют особенность рудноалтайского металла. Дело в том, что местная полиметаллическая руда шла с рекордным содержа­нием драгоценных металлов. При этом в XVIII веке не располагали совершенными технологиями, чтобы полностью извлекать из руды золото и серебро. Судя по всему, императрица сочла слишком расточительным использование столь ценной меди на выпуск копеек. Поэтому с 1780-х годов в Сибири узаконили такие же разменные деньги, как и на территории всей империи.

– Промышленность все больше нуждалась в металле, поэтому с 1769 года стали вводиться бумажные платежные средства, – рассказывает Наталья Косенкова. – Кроме того, медные монеты были тяжелыми. Есть исторический факт, что награду в две тысячи рублей Михаилу Васильевичу Ломоносову доставили на двух подводах.

Денежной пестротой отметился в истории период граж­данской войны. В экспозиции можно увидеть купюры Бухарского эмирата 1919 года с датировкой – 1337 год по арабскому летоисчислению, купюры Бухарской народной республики 1921 года, Туркестанского края 1919 года, казначейские обязательства Сибирского временного правительства. По словам научного сотрудника Зинаиды Надыкто, тогда циркулировало почти две тысячи разных денег. Свои банкноты печатали каждая область, каждый край, каждое правительство.

Любопытными являются первые советские купюры – кредитные билеты 1918 года. На них есть изображение так называе­мого раздетого орла – символа Временного правительства. Другими словами, большевики ввели в оборот новые банкноты, но при их печати использовали старое клише.

– Мы показываем послереволюционные расчетные знаки, которые выпускали с убеждением, что их скоро отменят, – рассказывает Зинаида Надыкто. – Считалось, что деньги – явление кратковременное, скоро настанет коммунизм, все станет бесплатным.

Но как показала жизнь, политические теории отдельно, а экономика отдельно. С 1922 года советская власть стала вводить новые государственные расчетные денежные знаки. На выс­тавке есть банкнота 1923 года достоинством 1 рубль, которая равнялась 1 млн рублей изымае­мых из обращения первых пос­лереволюционных дензнаков, или 100 рублям 1922 года. И еще в экспозиции есть советский бумажный червонец, который начали вводить с ноября 1922 года. Один червонец приравнивался к 10 рублям в золотой монете царской чеканки образца 1896–1911 годов. Со временем дизайн купюр менялся – появились дензнаки с изображением шахтера, красноармейца, летчика. Тем не менее сами червонцы оставались в ходу вплоть до 1947 года.

– С 1921 года стали выпус­кать серебряные и медные руб­ли и полтинники, – поделилась подробностями научный сот­рудник. – На полтиннике 1924 года на реверсе изображен молотобоец, на рубле – рабочий и крестьянин.

Их вводили так активно, что не хватало собственной производственной базы. Одно время деньги даже чеканили в Англии – в Бирмингеме. Это монеты из так называемой красной меди, то есть чистой. Позже стали использовать более дешевый сплав. Довоенные металличес­кие деньги циркулировали до 1961 года.

После войны государство провело очередную денежную реформу. Интересно, что банк­ноты 1940-х годов, как близнецы, похожи на царские: в той же тональной палитре, такого же большого размера. Зеленые – три рубля, синие – пять рублей… В народе их хлестко прозвали сталинскими портянками. В 1961 году был проведен обмен на новые – по размеру похожие на современные, небольшие. Люди приносили их домой, раскладывали на столе и в замешательстве скребли затылки: «Как их считать? Они такие маленькие!»

Частью истории сегодня стали и банкноты 1992 года. Как когда-то большевики напечатали новые деньги со старым клише раздетого орла, так на постсоветском пространстве продолжали выпуск купюр с указанием Госбанка СССР – учреждения, которого на тот момент уже не существовало.

А осенью 1993 года Казах­стан ввел свою валюту – тенге. Страна попрощалась с рублевой зоной.

– Мы специально отвели в экспозиции центральное место сериям монет Казахстанского монетного двора, – отметила Зинаида Владимировна. – Они выполнены на уровне шедевров. Например, монеты из серии «Портреты» – из золота и серебра. Зрители, особенно молодежь, видят номинал 500 тенге и очень удивляются, когда слышат, что реальная стоимость у этих денег совсем иная.

Витрины с казахстанскими коллекционными, инвестицион­ными, памятными монетами – это экскурс в мир эстетики. Изделия представляют собой произведения ювелирного мас­терства, являются имиджевым ресурсом и одним из символов независимого Казахстана. К слову, специалисты Монетного двора, который, как известно, расположен в Усть-Каменогорске, не раз на заре своей деятельности посещали историко-краеведчес­кий музей – изучали тонкости изготовления советских орденов и медалей, в том числе технологию нанесения эмали.

– На открытии выставки сот­рудники филиала Нацбанка вспомнили события, связанные с введением тенге 15 ноября 1993 года, – говорит Зинаида Надыкто. – Им поставили задачу до 18 ноября обеспечить национальной валютой все районные расчетно-сберегательные кассы. Это был огромный труд, шла практически круглосуточная работа. Финансистам помогали сотрудники полиции и КНБ, которые сопровождали инкассаторские машины из Усть-Каменогорска в районные центры. Задача была успешно решена.