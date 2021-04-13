Время великих планов

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

В первые годы Независимости Казахстан столкнулся с большими трудностями. Страна из обломка большого советского конгломерата постепенно превращалась в развивающееся государство. Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву и его соратникам приходилось ускоренными темпами проводить реформы во всех сферах жизни общества, практически с нуля формировать государственные институты, новую для страны рыночную модель экономики, восстанавливать разрушенные отрасли промышленности.

1997 год Казахстан встретил в условиях стабилизировавшейся после выхода из кризиса экономикой – по итогам 1996-го был отмечен незначительный, но все же положительный показатель роста ВВП. В страну начали приходить иностранные инвесторы, развитие нефтедобывающей отрасли давало надежду на стабильное пополнение бюджета. Настал момент, когда для более устойчивого развития страны необходимо было сформулировать долгосрочный план. Требовалась стратегия, в которой содержались бы четкие ориентиры и цели на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также пути их достижения.

Такой документ появился в 1997 году. «Стратегия «Казахстан-2030» предусматривала основные ориентиры развития на последующие 33 года. Однако работу над этим долгосрочным планом Нурсултан Назарбаев начал еще раньше.

«Еще в первой половине 1990-х годов, находясь в тисках жесткого экономического кризиса, я был убежден, что строительство нового государства и новой экономики будет успешно только при условии правильного стратегического планирования. Мыслить стратегически, действовать масштабно, идти широкими шагами – вот главные принципы, которые я старался использовать при выстраивании новой системы политического планирования через ежегодные Послания народу Казахстана», – напишет позднее Елбасы в своей книге «Эра независимости».

Как отмечал Нурсултан Назарбаев, в те годы не было реальных оснований для построения долгосрочных планов. Экономика не показывала признаков устойчивого роста, доходы государства значительно сократились, ежегодная квота на экспорт казахстанской нефти составляла всего 3,5 млн тонн, а цена за баррель не превышала 19–20 долларов.

Эксперты делали вывод, что на таком фоне важнее думать о выживании. Планы же будущих побед нужно отложить на потом. Но Елбасы решил предпринять смелый шаг, и время подтвердило его правоту.

«В исторической перспективе приближавшееся начало нового тысячелетия представлялось мне уникальной возможностью шагнуть в будущее. Не случайно в эпиграф к своему очередному Посланию я вынес бессмертные шекспировские строки: «В жизни людей есть момент прилива, который, если им воспользоваться, приведет к успеху». Во второй половине 1990-х годов Казахстан явно почувствовал этот момент приближающегося «прилива». Мы решили его ни в коем случае не упускать», – вспоминал Нурсултан Назарбаев.

В другой своей масштабной работе – книге «Казахстанский путь» – Елбасы объясняет, почему была выбрана дата – 2030 год.

«Во-первых, тридцать лет представляют собой период активной жизни одного поколения. Во-вторых, по оценкам запасов нефти и вероятности введения альтернативных источников энергии у Казах­стана имелся задел также протяженностью в 30–40 лет. Так, к примеру, контракт с «Шевроном», ставший ориентиром для других нефтяных компаний, был подписан сроком на 40 лет. Стратегия «Казахстан-2030» делилась на четыре этапа: 1997–2000 годы – подготовительный этап, 2000–2010 годы – первый этап, 2010–2020 годы – второй этап и 2020–2030 годы – третий этап», – поясняет Первый Президент.

Стратегия предполагала три сценария развития страны в зависимости от запасов и цен на энергоносители: оптимистический, базовый и пессимистический. Но в итоге уровень цен на нефть существенно превысил даже показатели оптимис­тического сценария, который ориентировался примерно на 18 долларов за баррель. Для сравнения, в 2000 году цена на нефть составляла уже 28,2 доллара, а в 2006-м поднялась до 60 долларов, что, безусловно, создавало дополнительные возможности для развития казахстанской экономики.

СЕМЬ ПРЫЖКОВ БАРСА

Первый Президент озвучил Стратегию «Казахстан-2030», выступая с Посланием народу 10 октября 1997 года. Главная цель, обозначенная в документе, – становление Казахстана как независимого, политически стабильного государства со сплоченным обществом и экономическим благосостоянием всех его граждан.

Особенную ценность принятому документу придавало то, что в 1997 году достиг своего апогея азиатский финансовый кризис, который не мог не затронуть и нашу страну. Так Стратегия «Казахстан-2030» превратилась в эффективный антикризисный инструмент, содержащий своеобразные «маяки», на которые госсектор, бизнес и все общество могли ориентироваться в условиях разбалансированности мирового рынка.

«Я обращаюсь к вам, народу Казахстана, со своим видением будущего нашего общества и миссии нашего государства. ...Пришло время определиться, каким мы хотим видеть свое будущее и будущее своих детей. Зачем это нам нужно? Думаю, у каждого из нас созрело глубокое понимание того, что жить только сегодняшним днем, в непрестанном решении текущих задач уже нельзя. Мы должны четко знать и понимать, что хотим построить, какой должна быть траектория, магистраль нашего развития, которая приведет к выбранной цели», – так начал свое выступление с Посланием народу Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он был убежден, что правильно определив приоритетные цели, выбрав соответствующие стратегии, проявив волю и терпение, казахстанцы могут обезопасить себя от излишних метаний от одного направления к другому, от неэффективного расходования ресурсов, времени и сил.

«Имея сильную стратегию и целеустремленность, мы сможем успешно преодолеть любые большие препятствия, стоящие на нашем пути. Трудные условия, в которых мы находимся сегодня, не должны лишать нас энергии и надежды. Ясное понимание наших перспектив, честное разъяснение трудностей и опас­ностей на нашем пути помогут мобилизовать всех граждан на решение этой общей задачи», – заявил Елбасы.

Тогда для еще большей сплоченности в стремлении к общей цели Казахстану нужен был символ, который должен быть и притягательным, и вдохновляющим, и в то же время воплощать образ страны и характер народа. Этим символом стал казахстанский барс.

«В то время весь мир восхищался потрясавшими воображение успехами «азиатских тигров» – Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии, совершивших резкий прыжок к экономическому благополучию. Мне удалось найти для Казахстана не менее эффект­ную метафору, сравнив его с барсом – умным, сильным и благородным», – расскажет позже Нурсултан Назарбаев.

Представляя свое стратегичес­кое видение, Елбасы заявил: «К 2030 году, я уверен, Казахстан станет центрально-азиатским барсом и будет служить примером для других развивающихся стран».

В Стратегии «Казахстан-2030» заложены 7 долгосрочных приоритетов развития. Первый из них – национальная безопас­ность: развитие Казахстана как независимого суверенного государства при сохранении полной территориальной целостности.

Вторым приоритетом стали внутриполитическая стабильность и консолидация общества. В стратегии подчеркивалось, что обеспечение этих условий позволит Казахстану претворить в жизнь национальную стратегию в течение нескольких десятилетий.

Третий приоритет – экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Ставилась задача достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста.

Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана составили четвертый приоритет стратегии. В документе говорилось о том, что необходимо постоянно улучшать условия жизни, здоровье, образование и возможности всех казахстанцев, а также создавать благоприятную экологическую среду.

Пятый приоритет касался энергетических ресурсов страны. В нем шла речь об эффективном их использовании, быстром наращивании объемов добычи и экспорта нефти и газа с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа.

Шестой приоритет – инфраструктура, в особенности транспорт и связь. Развивать эти ключевые секторы следовало таким образом, чтобы способствовать укреплению национальной безопасности, политической стабильности и экономическому росту.

И седьмым приоритетом стало профессиональное государство. Здесь речь шла о формировании эффективного, современного корпуса государственных служащих, преданных делу и способных выступать представителями народа в достижении приоритетных целей.

«Постепенно, в процессе расстановки акцентов, приходило понимание того, что необходимо идти от глобального к частному, от этапности к потенциальным возможностям. ...Иными словами, определение приоритетов стратегии производилось по принципу «постепенного сужения колец» – путем отбора уменьшающегося на каждом этапе числа наиболее важных акцентов и исключения всех прочих», – объяснял Нурсултан Назарбаев в книге «Казахстанский путь».

«Многие предрекали, что мы потерпим неудачу и не сможем осилить беспрецедентных задач строительства государства, общественного и экономического переустройства. Но сегодня уже ясно, что первое испытание мы выдержали с честью – мы выстояли. Несмотря на все трудности, мы вышли из глубин хаоса и беспорядка. Сейчас мы переходим в стадию стабилизации. И успех в решении наших самых насущных и важных задач позволяет нам пристально осмотреться, оценить пройденный путь и более смело глядеть в будущее, думать о предстоящем развитии, строить свои планы». Из Послания Первого Президента народу Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», 10 октября 1997 года «Казахстан – евразийская страна. Акмола – один из географических центров Евразийского материка. Выбор определен и тем, что с течением времени этот город станет одним из мощных коммуникационных центров этого огромного суперматерика. Экономические, технологические, информационные потоки развивающегося евразийского пространства в XXI веке будут протекать и через нашу новую столицу. Перенос столицы в Акмолу не отразится на нашей мирной и многовекторной внешней политике. Он является и символическим выражением нашей открытости как Востоку, так и Западу, как Югу, так и Северу». Из Воззвания к народу Казахстана, озвученного Нурсултаном Назарбаевым на совместном заседании Парламента и Правительства, 10 декабря 1997 года «Значительное сокращение органов государственного управления и изменения в составе Правительства страны ставят своей целью оптимизировать процессы управления, повысить качественный уровень государственных служащих. Важно, что реформа органов государственного управления нанесет серьезный удар по коррумпированным чиновникам». Из выступления Нурсултана Назарбаева на пресс-конференции для казахстанских СМИ, 4 марта 1997 года «В нашей стране впервые отмечается День памяти жертв политических репрессий. Исполняя свой граж­данский долг, мы скорбно склоняем головы в память о наших безвинных соотечественниках, которых палачи тоталитарного режима подвергли жестоким, ничем не оправданным преследованиям. Начатая в 1920-е годы политика так называемого красного террора кровавыми волнами прокатывалась по просторам всей страны в 1930-е, 1940-е и в начале 1950-х годов. Кровь, слезы и страдания миллионов – вот цена, которую платили люди за черный произвол, чинившийся под личиной гуманизма и прикрываемый проповедью самых высоких идеалов. …Пусть будет вечной память потомков о наших отцах и матерях, братьях и сестрах, испытавших насилие и глумление палачей и не доживших до этих дней». Из обращения Нурсултана Назарбаева к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, 31 мая 1997 года «После распада Союза миграционный отток стал зачастую трактоваться через призму политики. Это отчасти соответствует истине. Но только отчасти. Во-первых, значительная часть мигрантов относилась к той же категории, что и в прошлые годы, – люди возвращались на свою родину. Во-вторых, уехало значительное количество военных и членов их семей по той тривиальной причине, что военная инфраструктура распавшегося государства не могла оставаться прежней из-за отсутствия самого государства. Так что здесь никаких вопросов к Казахстану и быть не может. В-третьих, возникло новое явление – после распада страны многие почувствовали определенный дискомфорт, опасение за свое будущее, неуверенность, всегда возникающую у любого человека в новых обстоятельствах. Тем более миллионы людей столкнулись не только с изменениями, скажем так, лично-биографического характера, но и переменами, вызванными колоссальным социальным напряжением в связи с изменением как государственного устройства, так и характера социально-экономической организации общества. Подобные явления происходили в разные времена в разных час­тях планеты даже при самых мягких формах распада единого государства». Из выступления Нурсултана Назарбаева на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана, 6 июня 1997 года «В драматической истории XX века мы впервые приняли самостоятельное решение о столице своего государства. Безвозвратно прошло то время, когда за нас определяли, где и как нам жить, с кем дружить и с кем враждовать. Возможно, впервые в национальной истории мы дышим воздухом свободы без опасений за будущее своих детей. И на пороге XXI века заявляем о своем собственном выборе – новой столице под святым небом древней Сарыарки». Из обращения Нурсултана Назарбаева по случаю переноса столицы, 10 декабря 1997 года

Но это уже о методиках и методологиях, а тогда, в далеком 1997 году, обращаясь к народу с Посланием, Первый Президент так рассказывал казахстанцам о важности стратегического планирования именно здесь и сейчас:

«Вчера мы еще не были к этому готовы, не было опыта и знаний, не позволяла обстановка, сильная неустойчивость и нестабильность. Да и сама задача была иной. Весь смысл предыдущего периода заключался в том, чтобы выжить как самостоятельное государство в штормовых условиях начавшегося бурного переходного перио­да. Многие предрекали, что мы потерпим неудачу и не сможем осилить беспрецедентных задач строительства государства, общественного и экономического переустройства».

Однако, как отметил Нурсултан Назарбаев в том Послании, Казахстан выстоял и вышел из глубины кризиса. Теперь, на этапе начала стабилизации, настало время оценить пройденный путь и смелее смот­реть в будущее. Все последующие ежегодные планы, начиная с 1998 года, должны были соответствовать долгосрочным приоритетам Стратегии «Казахстан-2030».

ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО

Примечательно, что первая стратегия развития для независимого Казахстана была рассчитана на 33 года, но выполнена по большинству направлений всего за 15 лет. То есть результаты 2030 года достигнуты до конца 2012-го, когда Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу озвучил новый стратегический план развития, теперь уже «Казахстан-2050».

«Помните 1997-й год, год принятия стратегии? После моего выступления в Парламенте были еще смятения и растерянность. Многие задавались вопросом: что это, опять государственный план, пропаганда или обещание манны небесной? Настолько амбициозными тогда казались поставленные задачи, но, как говорится, глаза боятся – руки делают. Сегодня есть все основания говорить и доложить вам, что «Стратегию-2030» по целому ряду направлений мы выполнили с вами досрочно», – отмечал тогда Елбасы.

Говоря о семи приоритетах предыдущего стратегического плана, Первый Президент отметил то, насколько сильно за эти годы изменились в лучшую сторону социально-экономические показатели. Например, доля ВВП на душу населения за 15 лет выросла более чем в 7 раз. На старте Стратегии «Казахстан-2030» этот показатель едва достигал 1 500 долларов, а к 2012-му превысил 12 тыс. долларов.

В социальной сфере также достижения оказались впечатляющими. Финансирование здравоохранения к 2011 году достигло 631 млрд тенге. По всей стране за 15 лет построено 758 больниц и 942 школы.

Многие проекты, начало которым было положено в рамках реализации Стратегии «Казах­стан-2030», развивались на протяжении десятилетий, трансформировались в новые заводы, дороги и даже новые отрасли, и сегодня стали опорными для развития экономики страны.

Сфера национальной безопас­ности, которая стала первым приоритетом в Стратегии до 2030 года, за 20 с лишним лет претерпела масштабные изменения. Если изначально речь шла о сохранении суверенитета и территориальной целостности, то вместе со стремительным технологическим развитием частью нацбезопасности оказались охрана информационного суверенитета, защита казахстанцев в виртуальном пространстве, формирование киберщита.

Приоритетность вопросов внутриполитической стабильности и общенационального единства позволила межэтническому и межконфессиональному согласию стать визитной карточкой Казахстана на мировой арене. Уникальную казах­станскую модель формирования полиэтничного общества сегодня признают во всем мире и изучают во многих странах. Также международные эксперты исследуют опыт деятельности Ассамблеи народа Казахстана, которая за эти годы превратилась из объединения этнокультурных центров в мощный совещательный орган с парламентским представительством, в компетенцию которого входят, помимо межэтнического согласия, также сферы благотворительности и волонтерства, медиации, развития гражданского общества и другие. В вопросах внутриполитической стабильности и общенационального согласия Казахстан задал эталонный уровень не только на пространстве Евразии, но и в глобальном масштабе.

Третий приоритет стратегии – экономический рост – был и остается актуальным для страны все время ее существования. Достаточно отметить, что эксперты из разных стран признают Казахстан экономическим лидером в Центральной Азии. Поставленная в Стратегии «Казахстан-2030» задача достичь устойчивых темпов экономического роста выполнена, но это не повод останавливаться на достигнутом, новая реальность создает новые вызовы для экономики, и для ее стабильности придется создавать новые условия.

В сфере здравоохранения, образования и социального благополучия также сделано многое. В стране созданы передовые медицинские центры, где работают специалисты мирового уровня. Причем казахстанская сфера высококвалифицированной медпомощи стала настолько востребованной, что сформировался тренд въездного медицинского туризма. Пандемия коронавируса, к сожалению, внесла свои коррективы в развитие здравоохранения.

Сфера образования также стремительно движется вперед. Сегодня молодые казахстанцы имеют возможность не только обучаться в передовых вузах мира по программе «Болашақ», но и получать современное образование мирового уровня в своей стране. Создан уникальный вуз – Назарбаев Университет, который стал крупным научно-исследовательским центром, где создаются и апробируются отечественные научные разработки, и откуда транслируются по всей стране прогрессивные методики.

Динамично развивается топ­ливно-энергетическая сфера. Инвесторы активно приходят в эту отрасль. Причем акцент постепенно смещается с добычи энергоресурсов на их переработку, продвигаются сферы более высокого передела, такие, как нефтегазохимия, металлургия и машиностроение, наращивается казахстанское содержание в проектах с участием иностранных инвесторов.

Одним из приоритетов, получивших самую впечатляющую реализацию, стала инфраструктура, развитие связи, транспорта и логистики. Через территорию Казахстана сегодня проходят мощные трансконтинентальные транспортные коридоры, в которых заинтересованы прак­тически все страны Евразии, в том числе Китай и европейские государства.

Один из наиболее известных и перспективных – коридор, созданный в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь». К слову, озвучена эта инициатива была в казахстанской столице в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня это уже не просто направление, а сформированная международная транспортно-логистическая сеть, основанная на маршрутах Шелкового пути и позволяющая сократить время доставки грузов из Китая в Европу с 45 до 15 суток. Этот проект также предполагает создание международных финансовых институтов при региональных интеграционных объединениях, формирование мощной современной системы таможенного взаимодействия, регистрации и отслеживания грузов, создание сети придорожного сервиса и многое другое.

– Через территорию Казах­стана проходят пять железнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком. Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казах­стан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-три раза больше времени. А реализуемая в Казахстане госпрограмма инфраструктурного развития «Нұрлы жол», сопряженная с китайским проектом «Один пояс – один путь», позволит возродить былое величие Шелкового пути, – подчеркивал в одном из выступлений на заседании Казахстанско-Китайского делового совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас документы о сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс – один путь» подписали, по разным данным, 138 стран и

31 международная организация. Можно утверждать, что в этом проекте заинтересован весь мир, и Казахстан является в нем одним из ключевых игроков.

Возвращаясь к реализованным приоритетам Стратегии «Казахстан-2030», можно отметить и седьмой пункт – формирование профессионального государства. Модель государственной службы в Казахстане прошла путь последовательного реформирования. Сегодня она строится на принципах меритократии – признания личных заслуг и достижений государственного служащего, его продвижения по государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой.