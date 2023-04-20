Врожденный дефект ЖКТ у новорожденного исправили врачи в Кызылорде

Врачи областной многопрофильной детской больницы города Кызылорды прооперировали новорожденного с желудочно-кишечным заболеванием гастрошиз, редко встречающимся нашей стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Фото: Kazpravda.kz

Сообщение о ребенке с гастрошизисом поступило из областного перинатального центра в отделение неонатальной хирургии детской больницы, когда мать ребенка готовили к кесаревому сечению.

«Операция, длившаяся более двух часов, прошла успешно. Ребенок получает лечение в Центре матери и ребенка под наблюдением неонатального хирурга, анестезиолога и специалистов операционного отделения. Он начал энтеральное питание», – говорит заведующая отделением неонатальной хирургии и интенсивной терапии Молдир Алмаханова.

По данным акимата, на протяжении последних 5 лет в отделении ежегодно получают лечение до 120 больных с различными дефектами.