"Всё больше казахстанцев занимаются спортом" – Смаилов ответил скептикам

Правительство, Спорт
118
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы развития массового спорта и формирования здорового образа жизни рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр культуры и спорта Асхат Оралов доложил, что ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, в том числе 500 тысяч жителей сельской местности.

В последние годы всё большую популярность набирают марафоны, велопробеги, семейные соревнования, массовые катания и так далее.

В целом на сегодняшний день по стране численность занимающихся физической культурой и спортом людей составляет свыше 38% (более 7,5 млн человек).

Вместе с тем в республике функционируют более 800 детско-юношеских клубов. По программе дополнительного образования в школах открыто свыше 49 тысяч спортивных секций, которые в прошедшем учебном году охватили около 1,3 млн детей. Кроме того, в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками в текущем году охвачено более 190 тысяч детей. 

Министр сообщил, что в РК насчитывается порядка 43 тысяч спортивных сооружений, более 23 тысяч из которых находятся в сельской местности. В текущем году ведется работа по строительству 113 новых, а также реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов. Параллельно с этим проводится инвентаризация действующих учреждений для определения потребности в ремонте и соответствующем инвентаре. 

С докладами о мерах, реализуемых в регионах, также выступили акимы Алматинской области Марат Султангазиев, Актюбинской области Ералы Тугжанов, Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Глава Правительства подчеркнул, что спорт и активный образ жизни не только являются залогом физического здоровья нации, но и раскрывают таланты и способности каждого человека. Особенно это важно для воспитания молодого поколения.

В этой связи он отметил необходимость обеспечивать широкий доступ для всех категорий населения к спортивным объектам и сооружениям, а также вовлекать граждан в занятия спортом через организацию массовых и регулярных спортивных мероприятий.

«Все знают о массовых марафонах и соревнованиях для людей разных возрастов, которые уже стали доброй традицией в нашей стране. В последние годы повсеместно строятся спортивные площадки и другие большие объекты. Мы видим, что занимающихся спортом людей становится всё больше и больше. Хотя было немало скептиков, которые считали, что никто не будет заниматься на тренажерах, установленных во дворах домов, скверах и парках», – сказал Алихан Смаилов. 

При этом он подчеркнул, что, несмотря на различные программы и проекты по развитию массового спорта, не решены многие системные вопросы. Так, в результате мониторинга информационного пространства только за июль выявлено множество жалоб населения на проблемы в данной сфере. 

«К примеру, в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году. На данном объекте почти все пришло в негодность за 3 года: от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок», – озвучил Алихан Смаилов.

Он также отметил, что в вахтовом поселке АО «Шубарколь комир» в Карагандинской области обрушился спортивный зал, что говорит о запущенности данного объекта.

А в небольшом селе Шикудык Актюбинской области в Теректинской школе вовсе отсутствует спортивный зал.

«У нас до сих пор немало школ, которые не имеют спортивных залов. И это не только в небольших селах, но и в крупных городах. Не хватает также преподавателей физкультуры и профессиональных тренеров», – сказал премьер-министр. 

Наряду с этим Алихан Смаилов акцентировал внимание, что общественность остро воспринимает ситуацию по затянувшемуся строительству Национального университета спорта в Астане и Центра олимпийской подготовки в Алматинской области.

«Если в некоторых направлениях развития спорта и пропаганды здорового образа жизни мы делаем большие шаги, то в каких-то вопросах долго стоим на месте. К сожалению, у нас отсутствует эффективная целостная система управления физической культурой и спортом, особенно на местах. Нет должной координации деятельности госорганов и иных организаций, занимающихся популяризацией спорта и здорового образа жизни», – отметил премьер-министр. 

Для решения имеющихся проблем Правительством была утверждена Концепция развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. В рамках нее стоит задача к 2030 году вовлечь 50% населения в занятия физической культурой и спортом. В этой связи Алихан Смаилов поручил профильному министерству и акиматам активизировать работу в данном направлении.

Вместе с тем премьер-министр обозначил важность скорейшего завершения инвентаризации функционирующих спортивных объектов и определения их потребности. 

«Мы должны четко знать, какие могут работать и далее, а какие нуждаются в реконструкции, сколько нужно спортивного инвентаря», – сказал он. 

Глава Правительства также потребовал обратить особое внимание на обустройство в регионах парковых зон, улиц, набережных, дворовых территорий уличными тренажерами и спортивными площадками.

В заключение Алихан Смаилов поручил министерствам культуры и спорта, науки и высшего образования, просвещения пересмотреть систему подготовки и переподготовки тренеров и учителей физкультуры с учетом мирового опыта.

#Спорт #Смаилов #премьер-министр #физкультура

Популярное

Все
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
«Мой конек – детская медицина»
«Азия Дауысы»: перезагрузка
От Испиджаба до Сайрама
Казахстан завоевал первое "золото" Универсиады-2023
"Виновных накажут" – Комитет по охране прав детей о групповом избиении подростка в Павлодаре
Указ Президента Республики Казахстан
Уже пять медалей
Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару
По ту сторону «колючки»
На трассах мира
Поднять телеса!
Условия в еще одном детском лагере возмутили казахстанцев
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Мобильные платежи под контролем
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Сообщник Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
Лесные пожары охватили три провинции Турции
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машинострое…
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Казахстан завоевал первое "золото" Универсиады-2023
Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]