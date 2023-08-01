"Всё больше казахстанцев занимаются спортом" – Смаилов ответил скептикам

Вопросы развития массового спорта и формирования здорового образа жизни рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр культуры и спорта Асхат Оралов доложил, что ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, в том числе 500 тысяч жителей сельской местности.

В последние годы всё большую популярность набирают марафоны, велопробеги, семейные соревнования, массовые катания и так далее.

В целом на сегодняшний день по стране численность занимающихся физической культурой и спортом людей составляет свыше 38% (более 7,5 млн человек).

Вместе с тем в республике функционируют более 800 детско-юношеских клубов. По программе дополнительного образования в школах открыто свыше 49 тысяч спортивных секций, которые в прошедшем учебном году охватили около 1,3 млн детей. Кроме того, в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками в текущем году охвачено более 190 тысяч детей.

Министр сообщил, что в РК насчитывается порядка 43 тысяч спортивных сооружений, более 23 тысяч из которых находятся в сельской местности. В текущем году ведется работа по строительству 113 новых, а также реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов. Параллельно с этим проводится инвентаризация действующих учреждений для определения потребности в ремонте и соответствующем инвентаре.

С докладами о мерах, реализуемых в регионах, также выступили акимы Алматинской области Марат Султангазиев, Актюбинской области Ералы Тугжанов, Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Глава Правительства подчеркнул, что спорт и активный образ жизни не только являются залогом физического здоровья нации, но и раскрывают таланты и способности каждого человека. Особенно это важно для воспитания молодого поколения.

В этой связи он отметил необходимость обеспечивать широкий доступ для всех категорий населения к спортивным объектам и сооружениям, а также вовлекать граждан в занятия спортом через организацию массовых и регулярных спортивных мероприятий.

«Все знают о массовых марафонах и соревнованиях для людей разных возрастов, которые уже стали доброй традицией в нашей стране. В последние годы повсеместно строятся спортивные площадки и другие большие объекты. Мы видим, что занимающихся спортом людей становится всё больше и больше. Хотя было немало скептиков, которые считали, что никто не будет заниматься на тренажерах, установленных во дворах домов, скверах и парках», – сказал Алихан Смаилов.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на различные программы и проекты по развитию массового спорта, не решены многие системные вопросы. Так, в результате мониторинга информационного пространства только за июль выявлено множество жалоб населения на проблемы в данной сфере.

«К примеру, в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году. На данном объекте почти все пришло в негодность за 3 года: от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок», – озвучил Алихан Смаилов.

Он также отметил, что в вахтовом поселке АО «Шубарколь комир» в Карагандинской области обрушился спортивный зал, что говорит о запущенности данного объекта.

А в небольшом селе Шикудык Актюбинской области в Теректинской школе вовсе отсутствует спортивный зал.

«У нас до сих пор немало школ, которые не имеют спортивных залов. И это не только в небольших селах, но и в крупных городах. Не хватает также преподавателей физкультуры и профессиональных тренеров», – сказал премьер-министр.

Наряду с этим Алихан Смаилов акцентировал внимание, что общественность остро воспринимает ситуацию по затянувшемуся строительству Национального университета спорта в Астане и Центра олимпийской подготовки в Алматинской области.

«Если в некоторых направлениях развития спорта и пропаганды здорового образа жизни мы делаем большие шаги, то в каких-то вопросах долго стоим на месте. К сожалению, у нас отсутствует эффективная целостная система управления физической культурой и спортом, особенно на местах. Нет должной координации деятельности госорганов и иных организаций, занимающихся популяризацией спорта и здорового образа жизни», – отметил премьер-министр.

Для решения имеющихся проблем Правительством была утверждена Концепция развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. В рамках нее стоит задача к 2030 году вовлечь 50% населения в занятия физической культурой и спортом. В этой связи Алихан Смаилов поручил профильному министерству и акиматам активизировать работу в данном направлении.

Вместе с тем премьер-министр обозначил важность скорейшего завершения инвентаризации функционирующих спортивных объектов и определения их потребности.

«Мы должны четко знать, какие могут работать и далее, а какие нуждаются в реконструкции, сколько нужно спортивного инвентаря», – сказал он.

Глава Правительства также потребовал обратить особое внимание на обустройство в регионах парковых зон, улиц, набережных, дворовых территорий уличными тренажерами и спортивными площадками.

В заключение Алихан Смаилов поручил министерствам культуры и спорта, науки и высшего образования, просвещения пересмотреть систему подготовки и переподготовки тренеров и учителей физкультуры с учетом мирового опыта.