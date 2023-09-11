Все дело – в трубе

В середине августа департамент АФМ по области Улытау сообщил об окончании досудебного расследования по подозрению в хищении более 13 км трубопровода, расположенного в Жезказгане. Дело передано в суд, первое слушание уже состоялось.

Сотрудниками АФМ установлено, что фигуранты уголовного дела совершили хищение государственного имущества на общую сумму более 288 млн тенге. Если точнее – поливочного водопровода, находившегося в коммунальной собственности и предназначенного для снабжения водой дачного массива в районе аэропорта Жезказгана.

Все материалы дела и фамилии обвиняемых – в открытом доступе, степень их вины определит суд. Впрочем, речь в статье пойдет не совсем об этом, а о том, что вся эта «прихватизация» стала ожидаемым следствием в долгой истории по уничтожению дачного массива. И началась она с дележа ответственности за дырявый водопровод, тянувшийся от Кенгирского водохранилища через несколько поселков вплоть до дачного пруда-накопителя. Лишь 6 км трубы находилось на балансе городского предприятия тепловодоснабжения (АО «ПТВС»), остальная ее часть оказалась бесхозной.

Проблемы с подачей воды начались еще в 2012 году. Ничейный участок отказывались чинить за бюджетные средства админис­трация города, за собственные – АО «ПТВС», которые, впрочем, добросовестно выставляли счета за воду. Акимы, а их было не менее пяти за 10 лет, на просьбы о помощи ссылались на задолженность дачников за полив.

С 2012 по 2015 год владельцы садовых участков с началом каждого дачного сезона начинали обивать пороги акимата, дачные кооперативы с надеждой составляли графики полива. Воду качали, но она по дырявому водопроводу больше проливалась на дорогу, кладбище, в степь, но только не на дачи. Долги вместе с тем продолжали расти.

В этом деле жезказганцам так никто и не помог – ни акимат, ни депутаты. Каждый новый аким обещал забрать бесхозную трубу на баланс города и отремонтировать ее, чтобы вернуть полив в поселок и микрорайон «Кабанбай-батыр».

Итог пустых обещаний печален: с 2015 года полив дач у аэропорта и в микрорайоне «Кабанбай-батыр» полностью прекратился. И если жилой мик­рорайон как-то держался за счет колонок и питьевой воды, то дачный поселок пришел в полное запустение.

Тысячи садоводов были вынуждены бросить свои участки. Целый массив протяженностью более пяти километров, расположенный с двух сторон вдоль трассы из аэропорта в Жезказгане, разрушен. Большинство осиротелых домов растащили по кирпичику предприимчивые охотники за «бэушными» стройматериалами.

Сегодня в дачных кооперативах проживают временно и постоянно от силы полторы сот­ни семей. Среди них несколько фермеров-животноводов, ютятся семьи, для которых это единственное жилье, потому что в городе купить квартиру или дом им не по карману. А также упрямые дачники-пенсионеры, построившие лет 30 назад своими руками домики и бани, потому что они оказались не в силах оставить имущество, нажитое тяжким трудом. Теперь все они выживают за счет колодцев, из которых качают воду на участки с помощью насосов.

Пруд-накопитель, где когда-то купалась ребятня, водились утки и прилетали лебеди, сегодня существует только на картах города. На его месте – заросли тамарис­ка, а на пересохшем дне пасутся коровы. Спасти пруд можно было с помощью тех же колодцев, были даже желающие восполнить его с помощью подземных источников и подкачивать из колодцев воду на дачные участки. Однако и эта инициатива была отвергнута.

Когда я готовила материал, пришлось побродить по заброшенным дачным улицам в поисках местных жителей. Вдоль трассы еще сохранились дома, однако большинство из них пус­тует. И только лай собак выдает, где еще живут люди. На шум вышла пенсионерка Ирина Валяева, своим дачным участком она владеет более 16 лет.

– Здесь был зеленый оазис, – вспоминает она. – Людей было много, никто не хотел уходить. А теперь кругом развалюхи. Воды нет давно, а уцелевшие пустые дома разбирают. Думала, мародеры опять орудуют...

Ирина Алексеевна рассказала, что недавно группа дачников обращалась к нынешнему акиму города Кайрату Шайжанову, просила решить проблему полива. Но так ничего и не добилась. Градоначальник сообщил, что с 2019 года весь дачный массив объявлен… санитарной зоной аэропорта. Вот так! Десятилетия существовали эти дачи, а тут раз – и санитарная зона, удивляется дачница. Как, по какому праву? Ведь часть дачных участков здесь оформлена в собственность, часть земельных наделов выдана в аренду сроком на 50 лет... Юридически очень спорное решение с учетом месторасположения дачных ­кооперативов, самого аэропорта и его взлетной полосы.

– Выгнать нас не могут, конечно, но за эти годы чиновники сделали все, чтобы выжить нас с насиженных мест, – уверена она. – Мы существуем только за счет колодезной воды, которой поливаем огороды, питьевую же покупаем. Я хорошо помню, как водопровод разбирали и увозили на машинах. Приходили люди, на руках у них были официальные документы, разрешение на демонтаж и вывоз труб. Мы и полицию вызывали не раз, но так и не смогли остановить этот произвол.

Электричество есть, но оказалось, что трансформатор выкупили некие дельцы и теперь ежегодно взимают плату за подачу электричества. Вступительный взнос – 55 тыс. тенге с жилого дома. Хочешь свет в доме – плати, ежемесячные счета за нагоревшие киловатты тоже выставляют исправно, тариф, как в городе.

– Наша улица считается самой населенной, – отметила Ирина Алексеевна. – Из нескольких сотен домов проживают только в 30. Есть улицы, где всего по одному жилому дому. Большие проблемы с автобусом, который выходит на маршрут всего два раза в день. А ведь тут семьи живут, в которых школьники есть, они в городе учатся. Как им добираться в школу и обратно?..

Размышлениями о похищенном водоводе поделился вице-президент ОЮЛ и ИП «Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» по области Улытау, в 2018–2020 годах – член республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции РК Ринат Бикаев.

– Эта история давняя, – считает он. – В свидетелях хищения трубопровода числится, можно сказать, половина населения Жезказгана, в пострадавших – жители части 90-х кварталов, микрорайонов «Костанкельды» и «Бекболатсай», весь микрорайон «Кабанбай-батыр» и дачный массив аэропорта, полностью лишившиеся поливного водоснабжения. Без воды осталось и городское кладбище.

В конце концов акимат представил причину демонтажа водопровода: взамен старой трубы диаметром 820 мм на вырученные деньги якобы собирались проложить новую диаметром 500 мм. Когда уже отговорки не помогли, нашелся некий спонсор, который начал работы по укладке полиэтиленовой трубы диаметром… 300 мм. Успели отработать небольшой участок, однако пластик не выдержал давления, и при запуске труба сразу же лопнула...