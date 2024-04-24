Ксения Собчак - о «тихой революции» в казахстанском обществе

Российская телеведущая написала пост о том, как в Казахстане проходит суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Давайте поговорим про мою командировку в Казахстан. Точнее, про одну черту местных женщин, да и местного общества в целом, которая для меня лично стала очевидна. Прогрессивность», - написала она в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак рассказала, что часто бывает в Казахстане, у нее здесь много друзей, иногда ее приглашают в качестве ведущей мероприятий и свадеб.

«И уже не в первый раз замечаю странную коллизию. С одной стороны, большинство казахстанских женщин очень прогрессивно: они много работают, амбициозны, самостоятельны, хотят всего добиваться сами, стремятся к эмансипации, независимости, признанию равенства. Более того, тут есть место здоровому феминизму, сестринству, взаимовыручке, пониманию girl power. Я лично знаю таких женщин, с некоторыми дружу и очень уважаю. Но наряду с этим в стране есть такое понятие — «уят». Переводится дословно как «стыд», а проявляется в общественном порицании», - пишет она.

По ее словам, в рамках этого явления женщину могут начать позорить за любое отступление от консервативных норм.

«Вышла на улицу в мини-юбке? Уят. Несколько ухажеров? Уят. Ушла от мужа, даже если он тебя бьет? Уят. И, конечно, это создает дополнительное давление на женщин, которые подвергаются моральному насилию. Защитники культуры «уят» говорят, что он популярен у части населения из-за быстрого развития свободных нравов в Казахстане и прогрессивных взглядов молодежи. Старшему поколению хочется таким образом «уберечь их от ошибок», создавая определенные рамки приличия. Но на практике за этой традицией как раз маскируется архаичность», - считает журналист.

Далее она пишет про дело Салтанат Нукеновой, что оно переломное, и меняет эти понятия. Раньше через уят консервативная часть населения буквально диктовала женщинам: не болтай, не выноси сор из избы, молчи, стерпится — слюбится. А теперь девушки объединились в кампанию против домашних тиранов, добились принятия специального закона.