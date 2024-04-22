Ерлан Карин высказался о проблемах лудомании в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующие поправки в КоАП. Данное решение прокомментировал госсекретарь Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz.
"Продолжается практическая реализация инициатив, выдвинутых на Третьем заседании Национального курултая. Сегодня в первом чтении Мажилисом были приняты законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Данные поправки были инициированы депутатами после атырауской речи Касым-Жомарта Токаева, в которой он обозначил пять главных социальных проблем современного общества.
В частности, в своем выступлении на заседании Национального курултая президент отметил, что лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей и толкая многих людей на преступления. Поэтому глава государства поручил принять закон о противодействии игровой зависимости до конца текущей сессии Парламента и разработать Комплексный план для борьбы с лудоманией.
Напомню, что в обсуждении законопроекта активное участие приняли члены Национального курултая и Совета по молодежной политике при Президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле", - отметил Карин.
Проекты инициированы депутатами Парламента в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.
Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.