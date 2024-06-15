Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
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Инна Рэй, председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор»
Совещание, которое Глава государства провел по развитию туристской сферы, принадлежит к встречам, которые для бизнеса имеют особое значение: они либо мотивируют идти вперед, либо ознаменовываются стыдливым пониманием, что мы очень много не сделали. И вот такое двойственное ощущение от этого разговора осталось у меня: с одной стороны, рапортуется о неплохих показателях развития отрасли, с другой – мы видим огромный пласт проблем, который очень отрезвляет.