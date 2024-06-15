Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот

Государство сегодня вкладывает огромные средства в развитие туризма, создает возможности. Однако многие системные проблемы остаются нерешенными. Глава государства усомнился в цифрах, которые озвучивались для описания въездного туристического потока, и этому есть причина. Это высвечивает проблему, которую мы никак не можем решить – проблему статистики. Статистика выездного туризма сегодня подкрепляется четкими данными, которые мы берем из системы выдачи туркодов. А вот по въездному цифры разнятся даже в отчетах ответственных госорганов. Это свидетельствует об отсутствии единого подхода и механизма, с помощью которых можно адекватно посчитать точное число туристов, посетивших Казахстан.

Безусловно, невооруженным глазом видно, что число туристов, особенно в районах традиционных дестинаций, возросло. Открытие возможностей для безвизового посещения Казахстана приносит свои плоды. Тут, в частности, большой потенциал у нашего безвиза с Китаем: китайских туристов стремится заполучить каждая страна.

Но мы не знаем, как правильно подсчитать этот поток. Ведь турист может обратиться к туроператору сначала в одном регионе, потом уехать в другую область, потом в третью... И статистика его зачтет два-три раза. Есть неорганизованные туристы, которые приезжают сами по себе. Но в Пограничной службе нет качественного среза, ведь на границе фиксируются все перемещения, независимо от цели приезда в страну. Это могут быть и транзитные пассажиры, поток которых возрос в связи с геополитической ситуацией последних лет, и те, кто приезжает к родственникам, и все они сегодня составляют картину въездного туризма.

Если мы хотим правильно распорядиться логистическим потенциа­лом, необходимо создать продукты, которые побудят транзитного пассажира провести в Казахстане не один день, а три, например. Это большая системная работа. У нас есть для этого природный, этнический, климатический потенциал, но, чтобы продать все это, нужна красивая «упаковка». И в этом ключе я соглас­на с критикой Президента о том, что вид нашего продукта чаще всего не соответствует ожиданиям искушенного международного туриста.

Туристский продукт должен представлять собой качественный пакет услуг за приемлемую цену, у нас же наоборот – турист платит втридорога, а получает по минимуму. И это дает обратный эффект в развитии въездного потока. Ведь с учетом современных средств распространения информации первое впечатление человека о предоставленном сервисе распространяется на очень широкую аудиторию. Надо четко понять: развитие въездного туризма невозможно и без скрупулезного оттачивания высокого сервиса услуг, без качественной дорожной и иной туристической инфраструктуры.

Нужно помнить о том, что туризм – отрасль, способная дать развитие отдаленным регионам. Ведь человеку, приехавшему, например, к Чарынскому каньону, необходимы ночлег, обед и другие услуги. И получить их он может как раз в ближайшем населенном пункте, для которого развитие массового туризма может стать настоящим драйвером экономики. Поэтому во всем мире тенденции развития въездного туризма призваны придать динамику небольшим, депрессивным населенным пунктам. Этих тенденций должны придерживаться и мы.

Но тут отечественная отрасль сталкивается со второй проблемой – у нас нет полного описания туристического потенциала страны с точки зрения маркетинга и продаж продукта. Поэтому у нас нет четкого понимания, какой объем вложений необходим в отрасль и какой экономический эффект мы хотим получить. На сегодняшний день не существует методики подсчета вложений и прибыли в области создания туристических маршрутов для въездного туриста.

Третий аспект – это экологичность развития природных достопримечательностей. При проведении инфраструктуры нельзя забывать о хрупкости экологического баланса в наших заповедниках и обязательном проведении полной экспертизы в этой области.