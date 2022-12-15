Все звезды шахмат в Алматы

Как сообщили на специальном брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, ожидается участие около 300 спортсменов из 70 стран.

По словам президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, Казахстан сейчас является одним из мировых лидеров в этом виде спорта, особенно учитывая результаты выступления нашей женской команды, а также возрастающий уровень у мужской. Казахстан рассматривают не только как одного из лучших организаторов подобных масштабных спортивных форумов, но и как большую площадку по развитию шахмат, где могли бы проводить сборы спортсмены из Центральной Азии, России и других стран. Примечателен и тот факт, что представители нашей республики сегодня активно участвуют во всех глобальных мероприятиях под эгидой ФИДЕ.

В свою очередь вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев напомнил, что первенство планеты пройдет в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака и у любителей этой игры есть прекрасная возможность не только наблюдать за поединками в эфире ТВ-каналов и в Интернете, но и лично прийти и увидеть звезд мировых шахмат.

Отметим, что в Алматы соберутся практически все сильнейшие игроки планеты. В частности, фаворитами открытого чемпионата заявлены действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Хикара Накамура (США), Ян Непомнящий (ФИДЕ), Аниш Гири (Нидерланды), действующий чемпион мира по блицу Максим Вашье-Лаграв (Франция) и многие другие титулованные шахматисты. Среди женщин планируют выступить такие лидеры, как Александра Горячкина, Катерина Лагно (обе представляют сейчас ФИДЕ), Хампи Конеру (Индия), Тан Жонгуй (Китай), Нана Дзагнидзе (Грузия). Нашу страну будут представлять все сильнейшие шахматисты, среди них – Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, а также действующая чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева.

Как отметили представители Казахстанской шахматной федерации – вице-президент организации Дармен Садвакасов и исполнительный директор Гульмира Даулетова, в последние годы в Казахстане наблюдается настоящий шахматный бум. Для нас это первенство будет особое, и конечно, как женская, так и мужская команды приложат максимум усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас очень конкурентное молодое поколение, спортсмены обязательно будут показывать себя и в дальнейшем.

Руководитель управления спорта города Алматы Ерден Хайруллин подчерк­нул, что мегаполис полностью готов к проведению масштабного спортивного форума.