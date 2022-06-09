Фото: Kazpravda.kz
Общество
Всех своих сбережений лишилась жительница Хромтау после звонка "сотрудника банка"

53-летняя жительница Хромтау потеряла около 10 миллионов тенге из-за действий мошенника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

"Ей позвонил человек, представился сотрудником банка. Войдя в доверие, звонивший предложил ей обезопасить счета от мошенников и порекомендовал озвучить код из СМС-сообщения. Получив код, мошенник перевел сбережения женщины с трёх банковских счетов к себе на карту", – рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

Таким образом, жительница Хромтау лишилась около 10 млн тенге.

Идет досудебное расследование по статье 190 часть 3 Уголовного кодекса "Мошенничество", подозреваемых ищут.

"Банк никогда сам не звонит клиенту, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Если вам поступил такой звонок, то следует сбросить вызов, так как это могут быть мошенники", – напоминают в полиции. 

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