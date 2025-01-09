Всеобъемлющее выступление

В опубликованном в первые дни нового года в газете «Ana tili» интервью ­Президента Казахстана был поднят самый широкий спектр тем, касающихся как внутреннего развития страны, так и внешнеполитической, международной деятельности. При этом озвученные Главой государства тезисы дают исчерпывающее представление о логике, векторах и приоритетах дальнейшего движения республики вперед.

Интервью получило широкий отклик не только в нашей стране, но и за ее пределами. В частнос­ти, международные ­эксперты особо выделяют отдельный блок, посвященный отношениям ­Казахстана с ключевыми зарубежными партнерами, в том числе с Россией.

Как подчеркивает президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев, Москва и Астана традиционно демонстрируют высокий уровень диалога, развивающегося по восходящей линии, о чем Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил в интервью.

«Российско-казахстанские отношения отличают активное политическое взаимодействие, сотрудничество в сфере безо­пасности, масштабная торгово-­экономическая кооперация, многоплановые культурно-гуманитарные и межрегиональные связи, тесные человеческие контакты, – отмечает Есенгалий Ибраев. – Сегодня актуальность российско-казахстанского парт­нерства ни у кого не вызывает сомнений. Главные стратегические интересы наших стран совпадают. При этом нас сплачивают схожие ценности и мировоззрение. Мы живем в общем историко-культурно-языковом пространстве. И это обстоятельство – наше общее достижение – соз­дает благоприятные условия для дальнейшего развития по всем направлениям многопланового партнерства двух государств, в основе которого лежит уважение к интересам друг друга».

Отдельно он обратил внимание на сделанное Касым-Жомартом Токаевым в интервью заявление о том, что в нынешнем году в Астане пройдет праздничный военный парад по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы.

«80-летие Победы в Великой Отечественной войне – важнейшая памятная дата для народов России и Казахстана, связанных общей историей. Сегодня, когда в ряде стран не прекращаются попытки переписать историю, поставить под сомнение Великую Победу, подвиг советского солдата, вбить клин между народами, наша задача – свято хранить память о героях Великой Отечественной войны. Жизнь, испытания, жертвы и Победа, которую передали нам наши героические деды и прадеды, – это то объединительное начало, на котором мы должны строить будущее. Считаю, что наша прямая обязанность – передать будущим поколениям крепкие традиции дружбы, добрососедства и боевого братства многонационального советского народа, одержавшего сокрушительную победу над фашизмом», – подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Со своей стороны ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики РФ Дарья Рекеда, комментируя интервью ­Касым-Жомарта Токаева в своем Telegram-канале, подчеркнула, что оно получилось предметным.

«На мой взгляд, основная задача – продемонстрировать ручной режим реакций на самые значимые в стране и за рубежом события. Президент слышит, Президент реагирует. Еще раз доказывает, как внимательно следят в АП за информационным полем и как точечно отрабатывают реакции», – считает она.

Зарубежные эксперты также высказались об интервью ­Президента Казахстана в социальной сети Х.

Так, научный сотрудник Atlantic Council’s Eurasia Center Эндрю Д’Аниери (США) в числе ключевых моментов в интервью обратил внимание на то, что ­казахстанский лидер делает акцент на такие приоритеты социальной политики государства, как справедливость, развитие, экология. Отмечен также определенный прогресс в реализации реформ, борьбе с коррупцией.

Кроме того, эксперт из США отмечает, что Касым-Жомарт Токаев подчеркивает роль ­Казахстана как средней державы, стремящейся к прагматичным экономическим и дип­ломатическим отношениям со всеми, и при этом уделяет особое внимание политическим и культурным связям с ближайшими соседями.

Эксперт из Турции Эмре Кайя написал в социальной сети Х, что новое интервью Президента Казахстана – это выступление, которое необходимо читать и обдумывать, поскольку в нем Глава нашего государства сделал важные заявления прак­тически по всем ключевым направлениям – это полити­ческие процессы внут­ри страны, экономическое развитие, внешняя политика, гражданское строительство, молодежная политика и так далее.