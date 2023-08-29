Вскрываются копившиеся годами проблемы взаимодействия власти и граждан – Токаев

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, новые широкие возможности правозащитной системы закономерно приводят к росту обращений и жалоб.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями системы защиты прав человека, сообщает Kazpravda.kz.

«Наша встреча проходит в преддверии Дня Конституции. Это очень значимый праздник для нашей страны. Конституция – это важнейший документ, обеспечивающий незыблемость государственности. Справедливость и верховенство закона установятся только при неукоснительном выполнении каждого его пункта. Как вы знаете, в прошлом году на референдуме большинством граждан была поддержана масштабная конституционная реформа. Принятые изменения и дополнения в Основной закон заложили надежный фундамент для комплексной трансформации всей государственной модели.

При реформировании особое внимание уделялось прежде всего правоохранительной сфере. Создан Конституционный суд. Повысился статус института Омбудсмена и органов прокуратуры. Одним словом, значительно укрепилась система защиты прав граждан. Реформа получила конкретный результат. Действовавший ранее Конституционный совет более чем за четверть века рассмотрел всего около 140 дел, а это по 5 дел в год. В свою очередь Конституционный суд только за первые 7 месяцев принял в работу 43 дела. По 23 из них уже вынесены решения. Это стало следствием того, что у граждан появилась возможность напрямую обращаться в Конституционный суд. Прежде такое право имели только институты власти», - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что обращаясь в Конституционный суд, люди не только отстаивают свои права, но и вносят вклад в дальнейшее совершенствование всей правовой системы государства.

«Заметно активизировалось взаимодействие граждан с Омбудсменом – поток обращений увеличился в два раза. Усилился прокурорский надзор за защитой конституционных прав. Новые широкие возможности правозащитной системы закономерно приводят к росту обращений и жалоб. Вскрываются копившиеся годами проблемы взаимодействия власти и граждан. Важно детально проанализировать эти вопросы, оценить эффективность используемых ресурсов и скорректировать работу, исходя из интересов общества. Сегодня нам предстоит обсудить, как реализуется потенциал реформ и как они влияют на повышение качества жизни граждан. Уверен, что состоится продуктивный обмен мнениями», - сказал президент.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Светлана Жакупова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, председатель Комиссии по правам человека при президенте Игорь Рогов.

#суд #Токаев #права человека #жалобы #совещание #граждане

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