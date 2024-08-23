Вспышка коклюша в СКО: заболеваемость выросла в 30 раз

Здравоохранение
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области с начала 2024 года выявлено уже 62 подтвержденных случая заболевания коклюшем, что значительно больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано всего два случая, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 90% случаев коклюш выявлен у тех, кто не был привит, большая часть заболевших - дети до 14 лет. По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Армана Кушбасова, в Петропавловске 49 случаев коклюша, в Кызылжарском районе - 6, Айыртауском - 2, Есильском, Мамлютском, Г. Мусрепова, Тайыншинском и районе Шал акына - по одному случаю. 

Напомним, коклюш - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактерией Bordetella pertussis. Она распространяется воздушно-капельным путем, попадая в воздух при кашле или чихании зараженного человека. Опасность коклюша в высокой заразности, особенно среди детей.

Главный симптом - это сильный, изнуряющий кашель, который может сопровождаться рвотой, затрудненным дыханием и даже остановкой дыхания у маленьких детей. Основную опасность представляют такие осложнения, как воспаление легких (пневмония) и поражение головного мозга.

Самым надежным и эффективным способом защиты является вакцинация. Прививки начинают делать с раннего детства: в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, а затем в 6 лет. Соблюдение кратности и интервалов между прививками формирует устойчивый иммунитет.

#здравоохранение #СКО #коклюш

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