Вспышку гепатита среди детей связали с вакцинацией от коронавируса

Пользователи Казнета пишут о том, что опубликовано некое исследование, которое якобы доказывает, что вспышку гепатита среди детей вызвали вакцины против COVID-19. Stopfake.kz разбирался, что на самом деле сказано в этом исследовании и почему оно не имеет отношения к гепатиту у детей, передает Kazpravda.kz.

Сообщения о случаях острого гепатита у детей стали поступать весной 2022 года из разных стран. 23 апреля на сайте ВОЗ появилась официальная информация о том, что всего на тот момент было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев заболевания среди детей до 16 лет.

В статье говорится, что причины развития заболевания неизвестны. О вакцинации против COVID-19 в тексте не упоминается вовсе. Данных о том, делали ли заболевшие дети прививки, нет.

Исследование, о котором пишут казахстанцы, было опубликовано до выхода статьи на сайте ВОЗ, 20 апреля 2022 года.

В ней описывается один-единственный случай развития гепатита у 52-летнего мужчины, получившего ранее прививку против COVID-19. Более того, авторы работы лишь указывают на то, что вакцина, вероятно, могла спровоцировать развитие болезни, однако не утверждают, что она однозначно явилась причиной недуга.

О вспышке гепатита среди детей до 16 лет в работе речи не идет, соответственно, отношения к ней исследование не имеет.

Более того, даже если предварительные предположения врачей о связи между вакцинацией и гепатитом у отдельно взятого мужчины, чей случай описан в работе, подтвердятся, то, скорее всего, это будет единичный случай.

Дело в том, что во всем мире на сегодняшний день вакцины против COVID-19 получили 65,7% населения планеты, то есть более пяти миллиардов человек. О развитии гепатита после прививки они не сообщали.

Таким образом, распространяемая информация о том, что исследования доказали связь между вакцинацией и вспышкой гепатита среди детей, — манипуляция. Приведенное исследование описывает единственный случай развития гепатита у 52-летнего мужчины, получившего вакцину. При этом авторы лишь предполагают связь между препаратом и болезнью, а не утверждают, что она существует, заключил Stopfake.